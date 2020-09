A murit un star al muzicii house internaționale. Avea 49 de ani! Circumstanțele sunt încă neclare / VIDEO

A murit DJ Erick Morillo, cunoscut datorită piesei „I like to move it”. Avea 49 de ani. Corpul său a fost găsit de polițiști la casa sa din Miami Beach, însă circumstanțele morții sale sunt încă neclare.

Decesul starului muzicii house, cunoscut pentru hit-ul său din anii '90 „I Like To Move It”, cine la câteva săptămâni după ce Erick Morillo a fost acuzat de agresiune sexuală.

Conform Music Fanpage, care citează site-ul TMZ, DJ-ul a murit la doar 49 de ani în circumstanțe neclare.

Corpul său a fost găsit în Miami Beach de polițiști, care au mers la el acasă după ce au fost sunați.

Moartea sa vine la doar câteva săptămâni după arestarea sa la Miami, suspectat de agresiune sexuală.

Vedetă a muzicii house internaționale, Morillo a produs cel mai mare succes al său în anii '90 cu piesa electro-dance „I Like to Move It”, pe care a lansat-o sub numele de scenă Reel 2 Real. A câștigat premiul pentru cel mai bun DJ de trei ori la DJ Awards și a fost proclamat de câteva ori cel mai bun DJ internațional.

Vestea morții sale vine la aproximativ o lună după ce Morillo a fost arestat la Miami sub acuzația de agresiune sexuală, pentru un episod care datează din decembrie 2019. Presupusa victimă a susținut că s-a dus la el acasă la DJ, ar fi rezistat avansurilor și ar fi mers să doarmă într-o altă cameră, însă s-a trezit „goală pe pat, cu Morillo la marginea patului, de asemenea, gol”.

Inițial, DJ-ul a negat acuzațiile, dar după un test ADN s-a lăsat în mâinile avocatului său.