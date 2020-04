A plecat de la Digi 24 ca să se ducă la Libertatea: acum a ajuns înapoi la Realitatea de unde a plecat acum 10 ani

Jurnalista Alina Manolache pleacă de la Libertatea, publicaţie unde venea de la Digi 24, după doar patru luni de colaborare, potrivit paginademedia.ro.

Alina Manolache, fosta realizatoare a emisiunii săptămânale „Cap Limpede cu Cristian Tudor Popescu“, de la Digi24, părăseşte şi publicaţia Libertatea după doar patru luni de colaborare. Aici, jurnalista a lucrat în departamentul de investigaţii al publicaţiei, dar şi în cadrul proiectelor video. Într-un interviu pentru Pagina de Media, Alina Manolache şi-a motivat decizia.

Astfel, ea va merge la Realitatea Plus, unde va fi senior editor la postul TV, dar va apărea în această calitate şi în emisiuni, comentând subiectele zilei. „Conducerea Realitatea mi-a garantat că îmi voi putea păstra echidistanţa faţă de orice fel de partid politic, echidistanţă care mă caracterizează întotdeauna. Şi că mă voi putea exprima liber, ca invitat în emisiuni şi voi putea produce conţinut relevant şi nemarcat de influenţe politice“, a declarat jurnalista.

„Când m-am despărţit de Digi 24, mi-am dorit noi provocări şi să încerc şi altceva, după ce lucrasem doar în televiziune timp de 16 ani. Nu ştiam altceva ca jurnalism şi doream să văd cum e în online, un domeniu care mă fascina şi despre care cred în continuare că este viitorul. Numai că 'microbul' televiziunii chiar există, şi când l-ai prins e greu să stai departe. Mi-am dat seama că mă uitam cu regret la colegii de la TV şi aş fi vrut să fiu acolo, mai ales în aceste momente, grele, dar şi unice pentru un jurnalist. Dorinţa mea de a mă reîntoarce în televiziune a coincis cu dorinţa Realitatea Plus de a primi oameni noi, aşa că azi am bătut palma şi a doua zi am fost pe baricade“, a mai spus jurnalista.

Alina Manolache vine la Realitatea Plus după patru luni la Libertatea. La mijlocul lunii decembrie, pleca de la Digi24, după 7 ani şi jumătate. În ultima lună la Digi, a prezentat emisiunea „Cap Limpede, cu Cristian Tudor Popescu“. Alina Manolache trecea la Libertatea, pentru a încerca zona de investigaţii. Ea a intrat în presă în anul 2005, la postul Realitatea TV. În anul 2010 s-a alăturat echipei de jurnalişti de la emisiunea „În Premieră”, de la Antena 3. După doi ani, a plecat la Digi24.