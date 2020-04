Streinu Cercel, avertisment în plină criză de COVID-19: 'Mă aștept ca în următoarele 5-10 zile să avem o problemă'

Adrian Streinu Cercel, manager al Institutului ”Matei Balș”, a declarat vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea românească”, moderată de Sorina Matei, că având în vedere aglomerațiile din piețe din ultimele zile, este de așteptat ca în următoarele două săptămâni, în România, să crească numărul infecțiilor acute și potențial severe cu noul coronavirus.

”Avem o pantă ascendentă, care este panta îmbolnăvirilor și, din păcate, din cauza aglomerărilor care au fost zilele astea, mă aștept ca în următoarele 5-10 zile să avem o problemă cu infecțiile acute, de data asta, și potențial severe. Asta peste circa două săptămâni. Aici revin cu rugămintea susținută ca de sărbătorile Pascale, lumea să înțeleagă să stea în casă, să nu se vadă cu bunicii, cu străbunicii pentru că acum este momentul în care se pot produce cele mai nenorocite infectări și mi-aș dori să trecem cu bine peste acest eveniment. Mă uit în continuare stupefiat la faptul că, în continuare, lumea nu poartă mască pe drum. Iar atunci când e purtată, masca nu e purtată cum trebuie, ci e purtată sub nas sau protejează doar bărbia. Prin nas pătrunde virusul, dacă țin o mască sub nas, nu are niciun fel de importanță. Masca are o bandă metalică ce trebuie să fie deasupra nasului și în momentul în care este aplicată, trebuie amprentată acea bandă metalică pentru a lua conturul feței. Atunci acea mască protejează. Dacă nu se face acest lucru, ea nu protejează”, a explicat Adrian Streinu Cercel, la B1 Tv.

Managerul Institutului „Matei Balș” a mai precizat că România a luat un start foarte bun în pandemia de COVID-19, iar ”testările s-au făcut exact așa cum trebuiau să se facă” în țara noastră. Mai mult, Streinu Cercel a precizat că inclusiv testele rapide, contestate de unele voci, sunt eficiente.

”În România se testează. De exemplu, numai astăzi (vineri – n.r.) s-au testat peste 7.000 de probe, deci este o falsă problemă asta cu testarea.

România a luat un start foarte bun. Dacă avem multe persoane care sunt infectate, relativ puține decese și destul de multe persoane care s-au vindecat este pentru că România a luat startul cum trebuia. Testările s-au făcut exact așa cum trebuiau să se facă, adică etapizat.

Într-o primă etapă, într-o pandemie îți propui să identifici cazurile, să vezi care este vârful icebergului. În a doua etapă, te duci puțin mai jos și te uiți sub nivelul apei, cam care este nivelul de afectare a populație și de aici încolo intervin tipurile de testări.

Testările sunt de două feluri. Sunt testări care prezintă circulația virusului în populație, acele faimoase RT-PCR, adică prezența ARN-ului de virus la nivelul căilor respiratorii. Mai mult decât atât, interesează câtă populație a trecut prin infecție, așa numitele infecții oculte, pentru că acest virus dă o serie de infecții care nu sunt aparente clinic, dar ele generează infecții iar aceste infecții se traduc printr-un răspuns în anticorpi. Eu, ca doctor, pot să evidențiaz în sângele periferic, respectiv prin testele rapide, care sunt foarte bune. Să terminăm cu chestia asta că testele rapide nu sunt bune. Sunt foarte bune pentru că, dacă nu erau bune, nu se apuca nimeni să le fabrice. Mai mult decât atât, au și vizele oranizațiilor europene și americane de calitate. (...) Dacă nu am prezență de anticorpi în populație, înseamnă că toată populția respectivă este potențial receptivă și acea populație va fi cea care va fi expusă și va avea șansele cele mai mari să dezvolte o infecție cu acest nou coronavirus. (...) România dacă dorește să facă astăzi 8.000 sau 10.000 de teste poate să le facă, cu singură condiție, ca acele teste să fie cerute”, a mai spus managerul Institutului ”Matei Balș”.

Totodată, Adrian Streinu Cercel s-a referit la un studiu al Centrului pentru Prevenirea și Constrolul Bolilor (CDC) din SUA, potrivit căruia, noul coronavirus se poate transmite și pe o distanță de până la 4 metri.

”În cursul acestei dimineți, CDC a scos un studiu care spune că răspândirea virusului se poate face pe o distanță de 4 metri, nu de 1,5, nu de 2 metri. Adică dacă o persoană stă la o distanță mai mică de 4 metri în spatele uneia care are virusul, nu poartă mască și strănută, are toate șansele ca din aerosoli să preia acest virus. De aici distanța socială. Și atunci când văd îmbulzelile chiar nu mai înțeleg ce se întâmplă”, a explicat Streinu Cercel.

Referindu-se la problema infectării unui număr tot mai mare de cadre medicale, Adrian Streinu Cercel a precizat: ”Infecțiile la cadrele medicale cresc peste tot în lume și s-a dovedit că aceste echipamente nu sunt așa de faimoase precum se credea că sunt. Trebuie să se termine cu chestia asta că e îmbolnăvesc cadrele medicale. Să zică lumea «bogdaproste» dacă acele cadre medicale care sunt asimptomatice vor intra în continuare să-și facă treaba la patul bolnavului, pentru că avem nevoie de ele. Ele se contaminează la locul de muncă pentru că impactul cu virusul este fantastic de mare. Acest virus stă în aerosoli, la un metru și jumătate la nivelul solului și atacă direct căile respiratorii”.

Numărul cazurilor de personal medical infectat cu noul coronavirus a ajuns la 981, potrivit datelor transmise, joi, de Institutul Național de Sănătate Publică.