Aaron Eckhart va interpreta rolul fostului preşedinte american Gerald Ford în serialul 'The First Lady'

Actorul Aaron Eckhart va interpreta rolul fostului preşedinte american Gerald Ford în serialul-antologie „The First Lady”, producţie Showtime.

Show-ul este descris drept o redefinire a conducerii americane, din perspectiva femeilor de la Casa Albă, potrivit news.ro.

Ekhart se alătură astfel actriţelor Viola Davis şi Michelle Pfeiffer, care vor juca rolurile Michelle Obama, respectiv Betty Ford.

Variety a anunţat că Jayme Lawson şi Kristine Froseth vor interpreta personajele Obama şi Ford în tinereţe, iar Pamela Adlon şi Rhys Wakefield vor face parte din distribuţie.

Primul sezon al serialului va face o incursiune şi în viaţa lui Eleanor Roosevelt, rol care urmează să fie distribuit.

Gerald Ford Jr., fost jucător de fotbal american la Universitatea din Michigan, s-a căsătorit cu Betty Bloomer Ford în 1948 şi a fost timp de 25 de ani membru al Camerei Reprezentanţilor în Congresul american, între 1949 şi 1973. Ulterior a devenit singura persoană care a fost vicepreşedinte şi preşedinte al Statelor Unite fără a fi fost ales în vreuna dintre funcţii de Colegiul Electoral.

Aaron Ekhart este cunoscut pentru rolurile din filme ca „The Core”, „The Dark Knight”, „Bleed for This”, „Thank You for Smoking” şi „Erin Brockovich”. Rolul din „The First Lady” va fi pentru el primul permanent într-un serial de televiziune.

„The First Lady” este scris de Aaron Cooley şi va fi regizat de Susanne Bier. Amândoi sunt şi producători executivi.