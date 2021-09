ABBA revine după 40 de ani cu un nou album, Voyage, şi un concert

ABBA, unul dintre cele mai de succes grupuri muzicale din toate timpurile, şi-a anunţat revenirea după 40 de ani cu un nou album, intitulat „Voyage”, şi un concert la care vor participa, prin avataruri, solistele Agnetha Fältskog şi Anni-Frid Lyngstad şi instrumentiştii şi compozitorii Benny Andersson şi Björn Ulvaeus, potrivit news.ro.

Grupul a lansat joi seară două piese şi a precizat că show-ul va avea loc cu participarea a 10 instrumentişti pe o arenă special construită în Londra, începând cu 27 mai 2022.

„Voyage” va fi lansat la nivel mondial pe 5 noiembrie prin Capitol a Universal Music Group.

Cele două piese lansate, „I Still Have Faith in You” şi „Don’t Shut Me Down”, au fost înregistrate în studioul Riksmixningsverket al lui Andersson din Stockholm şi ambele vor fi parte din setlistul concertului.

Aceste cântece sunt primele ale ABBA de la single-ul „Under Attack”, apărut în decembrie 1982. De atunci, membrii grupului au lansat mai multe proiecte solo.

„ABBA Voyage” va debuta pe 27 mai pe ABBA Arena, spaţiu cu capacitate de 3.000 de locuri amplasat în Queen Elizabeth Olympic Park din Londra. Biletele pentru acest eveniment vor fi puse în vânzare pe 7 septembrie, prin abbavoyage.com.

ABBA, înfiinţat în 1972, în Suedia, este unul dintre grupurile de mare succes din lume. Albumele trupei au fost vândute în sute de milioane de copii, la nivel mondial. Format din două cupluri căsătorite, grupul s-a destrămat în 1982, în contextul despărţirii acestora.

În timp ce compozitorii Andersson şi Ulvaeus au continuat să lucreze împreună, inclusiv pentru musicalul „Chess”, cu textierul Tim Rice, în 1984, cei patru membri nu au apărut public pe scenă până în 2016.