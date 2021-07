`Abort, Black Hawk down, abort, abort` - Cum au simțit Șoimii României - Hawks Of Romania aterizarea forțată a elicopterului militar american în București

Aterizarea forțată a unui elicopter militar american în zona centrală a Bucureștiului a fost cu siguranță Știrea Zilei. Nu e de colo ca un elicopter pe care îl vezi cel mai adesea doar în filme să aterizeze în centrul Capitalei. Puține lume știe însă că în aer în aceleași timp cu formația de elicoptere americane erau la un zbor de antrenamente și Șoimii României - Hawks Of Romania, conduși de George Rotaru, Director General la Aeroclubul Romaniei si Presedinte la Federatia Aeronautica Romana. El a povestit pe pagina sa de Facebook cum s-a simțit de la manșă evenimentul și ce au auzit piloții pe comunicațiile speciale:

”In fiecare an pe 20 iulie aviatorii isi marcheaza ziua prin survolul Monumentului Eroilor Aerului din Bucuresti. Cei mai pregatiti piloti ai institutiilor militare si civile din Romania, impreuna cu reprezentanti din forte aeriene partenere, se pregatesc cu mult timp inainte pentru acest zbor care pare simplu dar este foarte important pentru fiecare. Briefing-uri, comunicare continua, antrenamente etc, toate fac parte din aceasta regie care reuneste peste 50 de aeronave de toate dimensiunile si care isi respecta slotul de 20 de secunde fata de colegii din fata. An de an totul merge organizat, se simte calmul fiecaruia in comunicatiile radio. Dar, astazi, a fost diferit. Șoimii României - Hawks Of Romania se aflau in zona de asteptare de la sud de Bucuresti si formatiile incepusara sa mearga pe rand catre monument. Brusc, aud in radio, "Abort, Black Hawk down, abort, abort". Ireal, cuvinte cunoscute, incluse in briefing-uri, dar nu iti vine sa crezi. Toate formatiile parasesc pe rand zonele spre casa, in liniste, cu comunicatii scurte dar se simte tensiunea in aer, vrem sa stim ca acei colegi sunt teferi.

Dupa aterizare ramanem toti impresionati de modul de rezolvare a acestei situatii speciale de zbor. Felicitari echipajului si sa nu uitam ca a fi pilot inseamna un cumul de calitati obligatorii pentru aceasta meserie, altfel ar fi imposibil sa te intorci intreg acasa, la cei dragi, si asta este cel mai important”, a scrie George Rotaru.