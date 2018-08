Acțiune de AMPLOARE a polițiștilor: Tinere sărace, RECRUTATE pentru a se căsători cu cetățeni asiatici în schimbul unor sume de bani

Trei persoane au fost arestate preventiv, fiid acuzate că au recrutat mai multe tinere sărache pentru încheierea unor căsătorii de conveniență cu cetățeni asiatici pentru ca aceștia să poată accede în UE. În acest caz s-au făcut 15 percheziții, pe raza municipiului Bucureşti și a județelor Călărași, Ilfov și Giurgiu și au pus în aplicare 12 mandate de aducere, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în înscrisuri oficiale.

"Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi pus la dispoziția unor cetățeni români înscrisuri oficiale falsificate - cărți de identitate, certificate de căsătorie, apostile etc., în vederea utilizării acestor documente pentru încheierea de căsătorii de conveniență cu cetățeni non U.E., fapt ce a avut ca urmare dobândirea de către cei din urmă a unor drepturi în spațiul U.E., respectiv drept de ședere, drept de muncă, drept de locuința etc..

Gruparea infracțională ar fi fost coordonată de un cetățean pakistanez stabilit în România de 20 de ani și ar fi acționat pe raza județelor Giurgiu, Călărași și Ilfov, precum și în municipiul București.

Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi recrutat tinere cu posibilități materiale reduse, în vederea încheierii de căsătorii de conveniență cu cetățeni asiatici, contra unor sume de bani, pentru ca acești cetățeni să poată accede în spațiul Uniunii Europene.

Aceste căsătorii de conveniență s-ar fi încheiat pe teritoriul Ciprului, României și Germaniei, cetățenii non-UE plătind pentru aceste servicii sume situate în jurul valorii de 10.000 de euro, iar tinerele ce ar fi acționat în acest scop ar fi primit un comision de aproximativ 1.000 de euro.

De asemenea, membrii grupării ar fi realizat acte de identitate sau alte documente falsificate (certificate de căsătorie, livrete de familie, apostile, permise de ședere temporară), prin intermediul cărora cetățeni non-UE, deja intrați în spațiul european, aflați pe teritoriul României sau al altor state europene, în special Germania, să certifice o stare de aparentă legalitate.

În urma cooperării internaționale cu autoritățile polițienești din Cipru și Germania, s-a reușit identificarea unui număr de aproximativ 20 de persoane, în general persoane fără posibilități materiale sau cu un grad scăzut de educație, pe care membrii grupării le-ar fi trimis în Cipru și Germania, unde ar fi încheiat căsătorii de conveniență.

De asemenea, în urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri și copii ale unor înscrisuri ce prezintă suspiciunea de a fi falsificate, 17.000 de euro, precum și telefoanele mobile, laptopurile și tabletele ce ar fi fost utilizate de persoanele bănuite în desfășurarea activității infracționale.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale", transmit politistii.