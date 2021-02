Achiziție blocată - Thyssenkrupp oprește negocierile cu Liberty Steel

Conglomeratul german Thyssenkrupp a pus capăt discuţiilor privind vânzarea diviziei sale siderurgice grupului britanic Liberty Steel, proprietarul combinatului siderurgic de la Galaţi, din cauza viziunilor diferite referitoare la valoarea şi structura unei posibile tranzacţii, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Liberty Steel, companie controlată de magnatul Sanjeev Gupta, a făcut luna trecută o ofertă pentru preluarea diviziei siderurgice a Thyssenkrupp, al doilea producător european de oţel din Europa, care, potrivit surselor, include şi un angajament de a păstra locurile de muncă şi facilităţile de producţie.

"Regretăm că am luat această măsură, deoarece credem că Liberty Steel este un partener serios", a declarat directorul financiar de la Thyssenkrupp, Klaus Keysberg, potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii miercuri seara.Cu toate acestea, într-un memoradum intern către angajaţi, Keysberg a dezvăluit că punctele de vedere diferite ale celor două companii cu privire la valoarea diviziei siderurgice, structura de finanţare şi garanţii au fost principalele motive care au stat la baza deciziei de a pune capăt discuţiilor."Pe ansamblu, ideile erau atât de diferite, încât continuarea discuţiilor nu ne-ar fi dus mai departe", scrie Klaus Keysberg, în memorandumul consultat de Reuters.Potrivit surselor din apropierea discuţiilor, oferta făcută de Liberty Steel presupunea că divizia de oţel a Thyssenkrupp are o valoare contabilă negativă de 1,5 miliarde de euro.Separat, Liberty Steel a informat că discuţiile cu Thyssenkrupp sunt "suspendate", adăugând că uşa este deschisă pentru noi discuţii."Liberty este încrezătoare că a prezentat un plan sustenabil pe termen lung pentru divizia de oţel a Thyssenkrupp şi va continua discuţiile pentru eliminarea diferenţelor cu privire la valoarea afacerilor" a declarat un purtător de cuvânt de la cel de al patrulea producător european de oţel.În anul 2019, Liberty Steel a plătit 740 de milioane de euro pentru a prelua o serie de oţelării din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia de la grupul ArcelorMittal.