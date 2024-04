Acord România – Republica Moldova în domeniul economic: plan de bătaie cu peste 25 de puncte

Miniştrii Economiei din România şi Moldova au semnat marţi un memorandum cu peste 25 puncte, care conţine acţiuni comune în domeniul economic, de la transport, la domeniul vamal, la interconectare, a anunţat ministrul român al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, relatează Agerpres.

"Astăzi a avut loc a 12-a reuniune a comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova. Cea anterioară a avut loc cu 6 ani în urmă, la Chişinău. Am lucrat împreună cu reprezentanţi din toate domeniile economice. Am semnat un memorandum cu peste 25 de puncte diverse, pentru acţiuni comune în domeniul economic, de la transport, la domeniul vamal, la interconectare. Toată infrastructura de care este nevoie pentru ca mediul de afaceri din România şi din Republica Moldova să poată creşte valoarea schimburilor comerciale, care acum se cifrează la 3,4 miliarde de dolari. România are statutul de principal partener al Republicii Moldova, de principal investitor în Republica Moldova", a declarat Oprea.

Ministrul Economiei a precizat că oamenii de afaceri români care au investit în Republica Moldova au ridicat problema unui sistem de garanţii pentru aceia care doresc să investească mai mult în ţara vecină şi a subliniat că autorităţile încearcă simplificarea tuturor proceselor pentru ca România să-şi menţină statutul de principal investitor în Republica Moldova.

"Problemele pe care ni le-au ridicat cei care sunt prezenţi în Republica Moldova, investitorii români, sunt legate de felul în care reuşim să venim cu un sistem de garanţii sau de asigurări pentru cei care doresc să investească mai mult în Republica Moldova, în perspectiva, desigur, şi a reconstrucţiei Ucrainei şi de asemenea, tot ce ţine de tranzit, de vamă, de uşurinţa de a putea să mărim schimburile comerciale. Sunt lucruri pe care le-am discutat în profunzime împreună cu ceilalţi colegi care reprezintă instituţiile implicate în aceste procese. Am spus mediului de afaceri că încercăm să simplificăm toate procesele pentru a menţine acest statut de principal investitor al românilor, de principal investitor în Republica Moldova şi cred că împreună cu viceprim-ministrul, ministrul Economiei şi Digitalizării, domnul Dumitru Alaiba, suntem pe un drum foarte bun", a mai spus Radu Oprea.

Poziția Moldovei

La rândul său, viceprim-ministrul Republicii Moldova, Dumitru Alaiba, a declarat că există o relaţie specială între cele două ţări, România fiind principalul investitor în Republica Moldova şi tot pe primul loc în ceea ce priveşte comerţul.

"România este numărul unu pentru Republica Moldova: numărul unu în ceea ce ţine de investiţii, principalul investitor, numărul unu în ceea ce ţine de comerţ. 35 de procente din exporturile Republicii Moldova au destinaţia spre România. Fiecare al 3-lea euro din exporturile noastre merge pentru consumatorii români şi le mulţumesc în primul rând pentru că susţin producătorii noştri. Convingerea noastră, eu cred că a noastră, a ambilor, este că potenţialul pentru această relaţie economică, comercială, investiţională este mult mai mare. Putem mult mai mult decât 1.600 de investitori români în Republica Moldova, putem să beneficiem mai bine din această relaţie şi să oferim beneficii reciproce ambelor ambelor părţi", a afirmat Dumitru Alaiba.

El a menţionat că în discuţiile de marţi au fost acoperite o multitudine de subiecte pentru că relaţia dintre cele două ţări se ramifică.

"Construim drumuri, construim împreună poduri. Ceea ce se întâmplă acum pe piaţa energetică a Republicii Moldova, cu susţinerea şi în parteneriat cu România este cu adevărat o transformare tectonică, pentru că, în urmă cu numai 2 ani, pentru un moldovean de rând era inimaginabil să treci o iarnă fără gazul din Gazprom. Acum, asta este o realitate şi nimeni nu mai pune asta în dubiu. Şi asta este ceea ce a fost posibil datorită şi graţie susţinerii din Bucureşti pe care am avut-o. Construim poduri nu doar de infrastructură, de drumuri, ci şi poduri de capital. Ori ambiţia noastră comună este să integrăm pieţele noastre de capital astfel încât să putem asigura acest flux reciproc al investiţiilor în ambele sensuri, să treacă Prutul acolo unde este oportunitate. Şi munca noastră comună va fi în continuare să creăm cât mai multe oportunităţi pentru economie, pentru fiecare antreprenor, pentru fiecare om de afaceri care vrea să creeze şi să se dezvolte în acest spaţiu liber, unde, într-adevăr, fără nicio barieră, fără niciun impediment, să poţi să dezvolţi o afacere privind o piaţă comună, o piaţă mare de 22 de milioane de oameni, cel puţin", a mai spus Dumitru Alaiba.

Context

Cea de-a XII-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică România - Republica Moldova a avut loc marţi, la Palatul Parlamentului, şi va fi urmată de Forumul de Afaceri România - Republica Moldova.

Copreşedinţii acestei Comisii sunt ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, din partea română, şi viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Dumitru Alaiba, din partea moldovenească.