Acţionariatul echipei de Formula 1 Mercedes s-a mărit - Grupul Ineos a intrat în afacere

Grupul britanic Ineos a intrat în acţionariatul echipei de Formula 1 Mercedes, preluând 33 la sută din acţiunile campioanei mondiale, informează presa internaţională, potrivit news.ro.

Grupul german Daimler şi-a redus participaţia de la 60 la 33 la sută. Tot o treime din acţiuni are şi Toto Wolff, care va rămâne în postul de şef al echipei cel puţin până în 2023. Wolff este în funcţia de team principal din 2013 şi, din 2014, echipa a câştigat toate titlurile mondiale puse în joc, atât la constructori, cât şi la piloţi.

Ineos a devenit sponsor al Mercedes F1 la începutul acestui an, adăugând acest sport în portofoliul său care include şi o echipă de ciclism şi un program de iahting în America's Cup.

"Când am intrat în F1 la începutul acestui an, am ales să facem acest lucru cu o echipă Mercedes care stabilise noi repere şi, de atunci, am discutat despre cum am putea creşte implicarea noastră. Aceasta este o oportunitate unică de a face o investiţie financiară într-o echipă aflată chiar în vârful sportului său, dar care are încă un potenţial bogat de a creşte în viitor", a declarat miliardarul Jim Ratcliffe, proprietarul Ineos.

Următorul pas al echipei Mercedes este prelungirea contractului septuplului campion mondial Lewis Hamilton.

Ineos, în principal o companie chimică, este cea mai mare firmă privată din Marea Britanie, iar în 2018 a înregistrat un profit înainte de impozitare de două miliarde de lire sterline.

În 2021, Ineos va lansa un SUV 4x4, Grenadier, primul proiect de acest fel al englezilor.

Cu cel mai mare buget, aproximativ 20 de milioane de lire sterline pe an (aproape 22 de miloane de euro), Ineos are cea mai puternică echipă din ciclism.

Mercedes a revenit cu echipă în Formula 1 în 2010, când a cumpărat Brawn GP.