'Am adus 300.000 de euro pentru campania din 2009-Situația mea și a soțului permitea', a spus Udrea în fața instanței -A explicat că nu știe nimic despre fapte

Curtea de Apel București a continuat, luni, audierile în dosarul de mare corupție în care sunt judecate fiica fostului președinte Traian Băsescu, Ioana, fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, fostul președinte al CJ Tulcea dar și fost ministru, Victor Tarhon, precum și omul de afaceri Cătălin Andronic și fostul secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Nastasia Gheorghe.

În declarația pe care a dat-o, luni, în fața judecătorului de la Curtea de Apel, Elena Udrea s-a delimitat în mod ferm de acuzațiile de corupție aduse procurorii DNA, și a explicat că în vremea campaniei din 2009 ea nu a cunoscut să se fi petrecut actele denunțate de Francesco Giovanni, fostul iubit al Ioanei Băsescu, Ion Lungu sau Nastasia Gheorghe.

Mai precis, ea a arătat cum ar fi adus bani de acasă pentru finanțarea campaniei lui Traian Băsescu, respectiv sume în valoare totală de 300.000 de euro.

DERANJ MAJOR pentru Elena Udrea - Va explica judecătorilor propria VERSIUNE privind faptele de instigare la luare de mită acuzate de DNA

Finanțatoarea lui Băsescu

„Societățile în discuție lucrau real. Au produs pentru campanie. S-au plătit realmente serviciile.



Nu a fost vreo încercare de spalare de bani, de acordare de aparență licita vreunei sume ilicite.



In cazul acestor infracțiuni de spălare spun ca nu am avut cunostinta despre vreo provenientă ilicita a acestor sume de bani chiar dacă ea ar fi fost.



Nu s-a încercat in niciun moment ascunderea provenienței sumelor de bani.



Nu doar eu știam ce nevoi de fonduri sunt pentru ca toți membrii discutam și toți ne străduiam să producem finanțare.

Dna Topoliceanu și domnul Lungu îl cunoșteau pe Nastasia, lucrau împreună, colegii de la sediul central il cunoșteau pe domnul Tarhon, aceștia si oricine de acolo puteau avea disc privind finanțarea campaniei fara nicio implicare a mea, in absenta mea.



In ceea ce privește cea de-a 5 a infrac de spălare a banilor a cărei săvârșire mi se impută, precizez faptul ca am fin personal campania electorală din 2009, alocand sume totalizand peste 300 de mii de euro.



Veniturile personale și ale soțului aferente anului 2009 mi-au permis aceasta finanțare. Cred ca sunt printre puținii politicieni care au adus bani pers la camp electorală și nu au plecat cu bani acasă in urma lor”, a explicat Udrea judecătoarei.

Profiler pentru denunțător

Udrea pune denunțul lui Francesco Giovanni, în ceea ce o privește pe seama unui refuz al său față de omul de afaceri de a invita un artist la unul dintre spectacolele din campanie.

„Relația mea cu Giovanni a fost una strict limitata la perioada campaniei electorale. Iar discuțiile cu el au vizat doar activitati ale sale sau la care a participat si el.



Imi amintesc ca o data nu am fost de acord ca un artist pe care il reprezenta sa participe la un eveniment pentru că mi se părea nepotrivit mesajul ce dorea sa îl transmită iar opinia mea a fost să nu îl aducem.



Poate de aceea Francesco a simțit nevoia ca eu sa fiu de acord ca el să implice firma Sfinx Experience la un eveniment .



Nu știam eu ce activități avea Francesco Giovanni și ce contracte avea firma sa si daca face sau nu evaziune fiscala.



Nu era un semn de întrebare pentru mine pentru ca l-am vazut de foarte multe ori la sediul de campanie. Ori de câte ori veneam eu era si el acolo.



Atunci eu nu știam despre existenta societăților dau despre încheierea vreunui contract sau acat discuții între oil terminal si societatea lui Ștefan Lungu.



Nimeni nu mi-a spus despre aceste lucruri. Nici Ioana Băsescu, nici Wagner, Giovanni sau Lungu.”, a explicat fostul demnitar în instanță.

Despre instigările la luare de mită

„Privind a doua fapta de instigare la luare de mită va spun ca nu aveam nicio investiție in derulare in județul Tulcea. Ma refer la ministerul pe care îl conduceam.

Singura investiție era finanțată din fonduri europene iar eu am devenit ministru ulterior la Dezvoltare după comasarea celor două ministere.



Nu aveam legatura cu acea investiție la momentul demarării ei ea fiind la Ministerul Dezvoltării. Nu cunoșteam de existența vreunei firme Glacial Prod sau despre acest domn Ivan Vasile.



Nu i-am spus asa ceva domnului Tarhon. Eu nu știam ce facea domnul Tarhon in judet. E exclus ca eu sa ii fi sugerat ceva legat despre cum sa isi efectueze treburile in județul Tulcea.



La data faptelor repet ca nu știam ce contracte se derulau prin intermediul CJ Tulcea.”, a insistat Udrea.

Dosarul a ajuns la final

Curtea de Apel București a anunțat, luni, că în 8 ianuarie, instanța va asculta pledoariile finale ale avocaților și procuorrului DNA precum și ultimul cuvânt al inculpaților din acest dosar.