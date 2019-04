Acțiune de AMPLOARE în România și Bulgaria - Mai mulți cetățeni bulgari, înșelați cu peste 500.000 euro

Polițiștii si procurrii DIICOT au facut ieri, in colaborare cu anchetatorii bulgari, 17 perchezitii, 5 in Romania și 12 in Bulgaria, pentru destructurarea unei grupări infracționale, formate din cetățeni ai statului vecin, care comitea infracțiuni de înșelăciune prin inducerea în eroare a victimelor în cadrul unor conversații telefonice, transmite IGPR.

"Ca urmare, au fost retinuti 10 cetateni bulgari, 5 in statul vecin si 5 in Romania, pe baza unor mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare bulgare.

Din cercetări a rezultat faptul că anumiți membri ai grupului infracțional se deplasau frecvent în România, unde rămâneau pentru diferite perioade de timp și unde achiziționau numeroase cartele telefonice pre-plătite, dar și terminale mobile, pe care le foloseau la inițierea de apeluri telefonice către alți cetățeni din Bulgaria.

Prin invocarea unor pretexte și prin folosirea unor calități false, îi determinau să le pună la dispoziție sume de bani, de multe ori deosebit de însemnate, creând astfel prejudicii care, însumate, au depășit valoarea de 500.000 de euro.

În ultimii doi ani, membrii grupului infracțional și-au schimbat frecvent locurile de cazare, au cumpărat numeroase cartele telefonice și terminale mobile, pe care le-au utilizat exclusiv la comiterea faptelor.

O cantitate însemnată dintre acestea a fost ridicată de polițiștii români în cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate la adresele unde aceștia erau cazați pe teritoriul României.

Pentru comiterea activității infracționale, cetățenii bulgari acționau etapizat și coordonat.

Astfel, unul dintre ei suna victima, dându-se drept polițist și o informa că urmează să fie contactată telefonic de un infractor, care îi va solicita o sumă de bani.

Indicațiile falsului polițist erau ca victima să dea curs cererii infractorului pentru ca acesta să poată fi reținut, ulterior, de Poliție.

În acest fel, banii oferiți de persoana înșelată ajungeau la membrii grupării infracționale", informeaza politistii.