Acţiunile Alibaba scad semnificativ după lansarea unei investigaţii în China

Acţiunile Alibaba Group listate la Bursa de la Hong Kong au scăzut joi dimineaţă cu aproape 9%, după ce autorităţile de reglementare din China au lansat o investigaţie, acuzând gigantul tehnologic de practici anticoncurenţiale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Autorităţile de la Beijing i-au convocat la o întâlnire în următoarele zile pe reprezentanţii companiei din domeniul tehnologiei financiare (fintech) Ant Group. Alibaba Group Holding Ltd deţine aproximativ o treime din compania de plăţi Ant.

Ancheta vine după ce la începutul lunii noiembrie Bursa din Shanghai a suspendat Oferta Publică Iniţială a Ant Group Co Ltd pe platforma sa STAR Market, care fusese iniţial stabilită pentru 5 noiembrie. Conform comunicatului operatorului bursier chinez, listarea companiei fintech Ant a fost oprită din cauza incapacităţii grupului de a îndeplini noile condiţii stabilite de autorităţile de reglementare. În urma deciziei Bursei din Shanghai, Ant a decis să oprească şi listarea la Hong Kong. În urma listării duale, Ant ar fi urmat să obţină aproximativ 37 de miliarde de dolari. Ar fi cea mai mare Ofertă Publică Iniţială (IPO) din lume, depăşind recordul de 29,4 miliarde de dolari înregistrat anul trecut de gigantul petrolier Saudi Aramco.

Citește și: Fostul militar britanic Lishman INTRĂ iar sub TUNUL DIICOT, după dosarul Ayahuasca - Este anchetat într-un nou dosar pentru evaziune și spălare de bani



Oficialii chinezi au apreciat că Ant ar putea să nu îndeplinească cerinţele privind listarea sau publicarea informaţiilor şi au citat recentele modificări în reglementarea companiilor din domeniul tehnologiei financiare (fintech).



"Dacă monopolul este tolerat şi companiilor le este permis să se extindă într-un mod dezordonat şi barbar, industria nu se va dezvolta într-un mod viabil şi sustenabil", se arată într-un editorial apărut în ediţia de joi a ziarului Partidului Comunist Chinez.



Autorităţile de reglementare din China au avertizat Alibaba asupra unei practici comerciale numită "alege una din două", conform căreia comercianţilor li se cere să semneze pacturi de cooperare exclusivă ca să nu-şi ofere produsele platformelor rivale.



Administraţia de stat pentru reglementarea pieţelor (SAMR) a confirmat joi că a lansat o investigaţie asupra practicilor Alibaba.



Separat, Banca Centrală a Chinei a informat într-un comunicat că vor avea loc întâlniri cu reprezentanţii Ant Group "pentru a ghida compania în implementarea supervizării financiare, a concurenţei corecte şi protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor".



Reprezentanţii Ant au precizat că au primit notificările şi "vor îndeplini strict toate cerinţele autorităţilor de reglementare".



În China, principala platformă de comerţ electronic a Alibaba concurează cu firme ca JD.com Inc şi Pinduoduo Inc.