Acțiunile One United Properties intră în indicele BET

​În data de 20 septembrie 2021, acțiunile One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, au intrat în indicele Bucharest Exchange Trading (BET). Indicele BET urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB), iar din 20 septembrie include 19 companii blue-chip. Ponderea acțiunilor One United Properties în indicele BET este în prezent de 1,68%.

„Suntem onorați că acțiunile ONE sunt incluse în mai mulți indici ai Bursei de Valori București, inclusiv în BET, cel mai important indice al pieței de capital din România. Astăzi, la puțin peste două luni de la debutul nostru pe Bursa de Valori București, One United Properties a dobândit mult râvnitul statut de companie blue-chip. Următorul nostru obiectiv este includerea acțiunilor ONE în indicele FTSE Russel. Pe termen lung, ne dorim să contribuim la dezvoltarea pieței locale de capital prin creșterea participării și vizibilității companiilor antreprenoriale românești în indicii pieței emergente globale,” a declarat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

Includerea acțiunilor One United Properties în BET înseamnă diversificare pentru investitori, deoarece aceștia sunt expuși la unul dintre cele mai importante și dinamice sectoare economice – sectorul imobiliar. Diversificarea la nivel de sector este crucială pentru acești indici, deoarece oferă o performanță mai bună ajustată la risc. Mai mult, odată cu includerea acțiunilor ONE în BET, numărul companiilor antreprenoriale românești incluse în acest indice a crescut, ajungând la opt emitenți, care dețin o pondere combinată de 32,47%. În afară de Banca Transilvania, care deține procentajul maxim de 19,99%, ponderea pentru restul companiilor antreprenoriale locale incluse în BET variază de la 3,06% până 0,42%.

BET este primul și cel mai de renume indice dezvoltat de BVB și reprezintă indicele de referință al pieței locale de capital. BET reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii de pe Piața Principală a BVB, exclusiv societățile de investiții financiare. Este un indice de preț ponderat cu capitalizarea free-floatului, ponderea maxima a unui simbol fiind de 20%. Criteriul principal de selecție al societăților în indice este lichiditatea. Începând cu anul 2015, pentru selecție se aplică și criterii legate de transparența emitenților și calitatea raportărilor și a comunicării acestora cu investitorii. Companiile incluse în indicele BET sunt considerate blue-chips-uri, ceea ce înseamnă că sunt companii recunoscute la nivel național, stabile și solide din punct de vedere financiar.

Acțiunile ONE au fost adăugate și în BET-TR, indicele de tip „total return” care urmează structura BET, dar, în plus, reflectă dividendele plătite de companiile constituente. Ponderea companiilor incluse în indicele BET-TR este aceeași ca și pentru companiile prezente în BET. Acțiunile One United Properties au fost, de asemenea, incluse în BET-BK, având o pondere de 2,97%. BET-BK a fost conceput pentru a putea fi folosit ca reper de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali. Metodologia de calcul reflectă cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor. Acțiunile ONE au fost adăugate și în indicii BET-XT, BET-XT-TR și BET Plus.

One United Properties este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei au fost listate pe BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, pe parcursul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru continuarea dezvoltărilor atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel de birouri. În primele șase luni ale anului 2021, One United Properties a înregistrat o cifră de afaceri record de 434 milioane, o creștere de 96% față de aceeași perioadă a anului 2020 și un profit net de 147,5 milioane lei, o majorare cu 267%.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 10 septembrie 2021, acționarii One United Properties au aprobat plata unor dividende în valoare de 32,5 milioane de lei, sau aproximativ 0,02273 lei pe acțiune, acesta urmând a fi plătit în data de 11 octombrie 2021 acționarilor care dețin acțiuni ONE la data de înregistrare 28 septembrie 2021.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.