Activiștii ecologiști au aruncat cu piure de cartofi într-un tablou de Monet/ Video

Activişti ecologişti au aruncat cu piure de cartofi, duminică, în tabloul “Les Meules” al lui Claude Monet, expus la muzeul Barberini din Potsdam, relatează Le Figaro.

Actul a fost filmat şi imaginile distribuite în social media de grupul ecologist germano-austriac Noua Generaţie, informează News.ro.

Îmbrăcaţi în negru şi purtând veste portocalii, cei doi activişti au aruncat cu piure în tablou, după care s-au pus cu spatele la perete, cu o mână lipită de perete. “Trebuie să aruncăm cu piure în tablou ca să ascultaţi? Acest tablou nu va mai valora nimic dacă va trebui să ne luptăm pentru a găsi ceva de mâncare”, a spus unul dintre activişti.

În urmă cu zece zile, activişti ecologişti au stropit cu supă de roşii capodopera lui Vincent Van Gogh “Floarea-soarelui”, la National Gallery din Londra.

Tabloul lui Monet nu a fost ales întâmplător: “Monet iubea natura şi a capturat frumuseţea sa fragilă în operele sale. De ce se tem mai multe persoane că una dintre aceste imagini poate fi deteriorată decât de distrugerea în sine a lumii noastre?”.

Un activist a explicat motivul gestului de protest: “Oamenii mor de foame, de frig, oamenii mor. Trăim o catastrofă climatică. Şi voi vă temeţi de o supă de roşii sau de un piure de cartofi pe un tablou. Ştiţi de ce ne este nouă teamă? Ne este teamă de faptul că oamenii de ştiinţă explică faptul că nu ne vom putea hrăni familiile după 2050”.

Tabloul era protejat de un geam, a precizat muzeul, menţionând că pictura nu a suferit nicio daună.

Cei doi activişti au fost arestaţi şi vor face obiectul unei anchete.

