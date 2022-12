Actorul de comedie Jean Paler supraviețuiește cu o pensie de 840 de lei: Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut!

Jean Paler, unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie ai României, trece printr-o perioadă extrem de grea. Artistul se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar pensia pe care o primeşte de la stat nu acoperă nici jumătate din preţul medicamentelor.

Jean Paler, artistul care a încântat generaţii de români cu rolurile sale, în teatru şi în film, dar şi în spectacolele de pe Litoral, a ajuns să trăiască singur, măcinat de probleme de sănătate şi de lipsa banilor. Singura alinare a actorului este faptul că fiica sa a revenit din America pentru a-i fi alături în această perioadă extrem de dificilă prin care trece.

„Cea mai mare durere e singurătatea! E o condamnare! Vremurile pe care le trăim sunt urâte, plus singurătatea e prea mult! Cuvântul prieten a rămas numai în DEX, nu mai există. Există doar cunoștințe. M-au dat total uitării de când sunt la Sinaia, parcă nici nu exist. De la Uniunea Artiștilor un telefon nu mi-au dat să mă întrebe ce fac. Locuiesc cu fiica mea, îmi gătește, îmi spală. S-a mutat la mine”, a declarat Jean Paler acum ceva timp la o emisiune TV, anun'[ romaniatv.net.

Jean Paler se confruntă cu probleme de sănătate, iar la un moemnt dat a căzut chiar în fața unei mașini, după ce a suferit o sincopă și timp de 12 secunde i s-a oprit complet inima. Actorul are patru stenturi și un defibrilator, motiv pentru care până şi medicii se miră cum de mai poate rezista.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare”, a mai spus Jean Paler.