Actorii Doru Bem și Silviu Biriș își povestesc experiența de studenți ai Facultății de Teologie din București

Facultățile de teologie aleg anul acesta să-și promoveze nu doar oferta academică, ci și pe cea de formare pentru viață a studenților. Înscrierile la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București încep în 8 iulie. De curând, instituția a publicat un videoclip în care doi studenți își prezintă experiența de aici ca pe un parcurs spiritual și un proces de dezvoltare personală, potrivit basilica.ro.

Doru Bem și Silviu Biriș (foto deschidere), de formație actori, au fost admiși cu trei ani în urmă la Secția de Teologie Pastorală a Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul”. Decizia fiecăruia de a urma această facultate a venit printr-un parcurs interior, după frământări și căutări.

„În urmă cu șase ani, în viața mea s-a întâmplat un lucru care m-a făcut să mă întreb: «De ce?» și să aflu de această instituție”, spune Silviu Biriș. Doru Bem spune că îl urmărea de 10 ani gândul de a urma Teologia.

Ei dezvăluie că această facultate le-a permis o cunoaștere de sine mai bună și o perspectivă nouă asupra lumii și culturii. Doru Bem evocă citatul marelui scriitor F.M. Dostoievski: „Frumusețea va salva lumea” și menționează: „Am rămas plăcut surprins să văd că, la Catedra de Ascetică și Mistică din cadrul Facultății, s-a discutat despre Dostoievski – dintr-o altă perspectivă, spirituală, bineînțeles”.

Această cale academică și spirituală l-a ajutat pe Silviu Biriș să se înțeleagă mai bine pe sine și să se dezvolte în plan personal. Aceasta i-a îmbunătățit și relația cu semenii și cu cei dragi.

„De ce mi se întâmplă mie anumite lucruri? Aici am aflat răspunsurile. Așa am reușit să mă apropii mai mult de cei din jurul meu, de familie, să comunic mai bine cu ei, să fiu mai îngăduitor, să reușesc să fiu mai puternic emoțional, să am un mod de viață pe care cei de lângă mine, privindu-l, l-au dorit și ei. Și poate că am și reușit împreună”, mărturisește el.

Facultatea de Teologie din București și-a deschis porțiile la 12 noiembrie 1881. În timpul regimului comunist, studiile teologice au fost scoase din domeniul universitar și introduse sub umbrela Ministerului Cultelor. Facultatea a revenit în cadrul Universității din București abia în 1991. În 2005, a fost reorganizată conform cerințelor aderării României la Comunitatea Europeană și potrivit principiilor Chartei de la Bologna.