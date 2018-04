Actorul Benicio Del Toro, preşedintele juriului secţiunii Un Certain Regard de la Cannes 2018

Actorul Benicio Del Toro va fi preşedintele juriului secţiunii Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc între 8 şi 19 mai. Del Toro, premiat cu Oscar pentru cel mai bun rol secundar în filmul „Traffic” (2000), este, potrivit organizatorilor, „nu doar un iubitor de film, ci şi un actor strălucit, devotat artei sale”.

„Născut în Puerto Rico, crescut în Pennsylvania, el este un artist care nu cunoaşte graniţe”.

Benicio Del Toro a fost premiat la Cannes în 2008, pentru rolul principal din „Che” al lui Steven Soderbergh. La Cannes, el a mai participat la proiecţii speciale ale filmelor „The Usual Suspects”, „The Pledge”, „Sin City” şi „Sicario”. Şi-a prezentat debutul regizoral, „El Yuma”, unul dintre segmentele proiectului colectiv „7 Days in Havana”, în cadrul secţiunii Un Certain Regard a ediţiei festivalului din 2012.

În urmă cu opt ani, împreună cu Tim Burton, între alţii, el a fost membru al juriului competiţiei care a ales pelicula „Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives”, regizată de Apichatpong Weerasethakul, câştigătoare a trofeului Palme dOr.

„Este un mare admirator al lui Jean Vigo şi Charlie Chaplin şi i-ar fi plăcut să îi întâlnească pe Bela Lugosi, Lon Chaney, Toshiro Mifune şi Humphrey Bogart. Când avea 20 de ani, a descoperit «The 400 Blows» (r. François Truffaut, n.r.) şi universul infinit al lui Fellini, Eisenstein, Bergman, Eustache, Kurosawa...", au mai transmis organizatorii.

Ei au subliniat faptul că actorul este o prezenţă „intensă şi magnetică” pe ecran, un cameleon cu mii de feţe.

Anul trecut, preşedintele juriului Un Certain Regard a fost actriţa Uma Thurman, conform news.ro.