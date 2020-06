Actorul Bruce Willis va juca rolul liderului unor mercenari care iau ostatici angajaţii unei centrale nucleare, în 'Reactor'

Actorul Bruce Willis, cunoscut pentru rolurile din „Die Hard”, „The Fifth Element”, „Armageddon” şi „Looper”, va juca rolul liderului unor mercenari care iau ostatici angajaţii unei centrale nucleare, în „Reactor”, anunță news.ro.

Proiectul, care a fost prezentat de The Exchange la Virtual Cannes Market, are în centru un grup de mercenari ce caută răzbunare, iar în final un fost militar este cel care trebuie să îl elimine pe lider, scrie The Hollywood Reporter.

„Reactor”, produs şi finanţat de 308 Enterprises şi Almost Never Films, va fi regizat de Jared Cohn, care a scris scenariul împreună cu Stephen Cyrus şi Cam Cannon.

Corey Large („It Follows”, „The November Man”) va produce filmul pentru 308 Enterprises alături de Danny Roth („Edge of Fear”, „Hurricane Heist”) de la Almost Never Films şi de Johnny Messner, cu Steven Eads, producător executiv.

Filmul urmează să intre în producţie vara aceasta.

Bruce Willis a mai colaborat cu The Exchange şi 308 Enterprises pentru lungmetrajul SF „Cosmic Sin”, scris, regizat şi produs de Corey Large. În prezent, acest film se află în post-producţie.