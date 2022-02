Actorul de comedie Jerry Lewis a fost acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de către foste colege de breaslă, la aproape cinci ani de la moartea sa

Foste colege de breaslă ale actorului de comedie Jerry Lewis susţin că vedeta, care a murit în 2017 la vârsta de 91 de ani, le-a hărţuit şi agresat sexual, informează site-ului publicaţiei britanice The Independent.

Actriţele Karen Kramer şi Hope Holiday au vorbit despre experienţa avută cu Lewis într-un film scurt realizat de Vanity Fair împreună cu regizorii Amy Ziering şi Kirby Dick, potrivit Agerpres.

Miercuri, Vanity Fair a făcut public filmuleţul, intitulat "The Dark Side of a Hollywood Icon" ("Partea întunecată a unui simbol de la Hollywood").

Kramer susţine că l-a cunoscut pe Lewis prin intermediul unui tânăr actor cu care se întâlnea la acel moment, iar ulterior a primit din partea acestuia o ofertă de a juca "personajul principal feminin" într-un viitor film de-al său.

Kramer a fost de acord să se întâlnească cu Lewis, la acel moment o mare vedetă. Ea susţine că actorul i-a promis că îi va tripla salariul, că îi va pune la dispoziţie o "cabină de probă fantastică" şi că va fi "tratată ca o doamnă, aşa cum merită".

"Mi-am spus: 'Este o ofertă pe care nu o pot refuza, aşa că o voi onora cu siguranţă' ", susţine Kramer în film.

"Înainte să-mi dau seama, era peste mine. M-a apucat. A început să mă mângâie", povesteşte ea.

"I-am spus: 'Nu ştiu ce crezi tu, dar eu nu fac asta. Am avut senzaţia că nu prea i se întâmplase aşa ceva.... Am putut vedea că era furios' ", a continuat ea.

Hope Holiday, care apare şi ea în film, povesteşte că Lewis a fost prieten cu tatăl ei, astfel că îl cunoştea de la vârsta de 13 ani.

"Pentru mine, el era parte din familie", explică actriţa.

Holiday povesteşte că Lewis, starul a zeci de filme de succes, printre care "The Nutty Professor" şi "The King of Comedy", a întrebat-o dacă vrea să joace într-unul dintre filmele sale, iar ea a acceptat.

În prima zi în care au lucrat împreună, Lewis ar fi rugat-o să vină într-o cabină de probă, pretextând că vrea să discute cu ea despre o scenă pe care urmau să o filmeze a doua zi.

Holiday povesteşte că a mers în cabina de probă, însă Lewis a apăsat un buton, iar cabina s-a închis.

"Mi-a spus: 'Ai o siluetă grozavă. Ai sâni frumoşi. Ai picioare frumoase. Asta îmi place să văd'", îşi aminteşte ea.

Holiday susţine că Lewis şi-a desfăcut apoi fermoarul de la pantaloni şi a început să se masturbeze în faţa ei.

"Nu ştiam ce să fac, aşa că am stat acolo. (...) Am vrut să plec - am vrut să plec atât de mult. Am vrut să ies de acolo, dar nu am putut", a explicat ea.

"M-a făcut să fiu foarte deprimată şi nu am vrut să mă mai întâlnesc cu nimeni. Nu am vrut să mă duc la întâlniri. Nu a fost bine", a adăugat Holiday.

Un articol însoţitor publicat de Vanity Fair include mai multe relatări despre modul în care s-ar fi comportat Lewis.