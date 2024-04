Actorul Dorel Vișan, declarații șocante: România are nevoie de o dictatură ca a domnului Putin/ VIDEO

Actorul Dorel Vișan a fost prezent la Moscova la Festivalul de Film (19-26 aprilie), unde sunt înscrise în competiția principală un film din România și unul din R. Moldova. Dorel Vișan a stârnit recent valuri cu o declarație prin care arată că în România este necesară o dictatură ”inteligentă ca a domnului Putin”.

„Trebuie o nouă dictatură, o nouă dictatură inteligentă, a unui guvern, a unui președinte și a unui prim-ministru care să ordone, așa cum a ordonat domnul Putin. În Rusia se vorbește rusește, este lege în Rusia”, a spus Vișan ca invitat al unui podcast.

De asemenea, Dorel Vișan a intrat, în direct din Rusia, la emisiunea ”Culisele statului paralel”, de la Realitatea Plus. Într-o amplă declarație el a lăudat Rusia și modul în care au fost primiți la Moscova.

„Azi dimineață, părintele Mega a fost binecuvântat să țină o slujbă la biserica de la Kremlin și vreau să vă spun că am fost primit aici cum n-am crezut, de oameni foarte importanți: doamna Zaharova, care ne-a primit cu multă atenție, de Nikita Mihalkov, care apreciază foarte mult cultura românească.

Este absolut un eveniment cultural, dar care se încadrează într-o propunere de apropiere de oameni, eu așa o consider, pe care timp de 30 de ani comandanții noștri nu au știut să o facă. Nu mi-am putut imagina; în seara asta a fost un concert, Patimile după Matei, un concert extraordinar, scris de Mitropolitul Ilarion, iar acum suntem la o masă după acest concert, împreună cu părintele Vasile, care vorbește bine românește și a cărui soție este ucraineancă.

I-am spus că a venit aici să ajutăm Ucraina să oprească războiul. Asta este intenția noastră.

Mâine vom avea conferință de presă pentru film, sunt sute de fotografi aici. Numai la Cannes am mai întâlnit așa ceva! Iar miercuri se prezintă filmul în concurs. Suntem într-o poziție culturală avantajoasă și frumoasă și suntem primiți cu foarte multă prietenie și cu foarte multă căldură. Sper că vom veni cu o victorie! Am vorbit cu mulți artiști din alte țări, care au o părere bună despre noi și mi-au spus că acest festival este un festival uman, este un festival care este din zona celorlalte cu multe influențe politice și de altă natură și care, la deschidere, să știi, că a fost absolut minunat.

... Ne simțim foarte bine, ne simțim oameni, simțim că am venit aici cu un film care transmite un mesaj uman, transmite un mesaj de îndreptare a acestei lumi care o ia razna și eu nu am absolut niciun fel de regret că am venit și nu am niciun fel de atitudine că aș fi undeva într-o țară străină, deși în mass media moscovită s-a scris că la festival participă și filme din țări mai puțin prietenoase, spunând și numele țării mele, ceea ce nu mi-a făcut cea mai mare plăcere.

Pe Cozmin îl îmbrățișez cu tot dragul, îl susținem cu tot dragul! Să știi că știam despre candidatura lui. Îi urez lui Cozmin să intre într-o zonă bună, benefică, pentru că e un om minunat, e un om care cunoaște situația din România și ar fi bine să putem să o schimbăm în bine.”, a spus Dorel Vișan.

Imagini cu Dorel Vișan la Moscova, pe covorul roșu

Declarațiile au venit în contextul în care ministrul Culturii Raluca Turcan a anunțat că două filme considerate de experți ca propagandă rusă, "Provocarea" (2023) și "Vremea celor dintâi" (2017), nu vor mai fi difuzate în România, deși exista un acord în acest sens.

România interzice filmele rusești

Arhiva Națională de Filme reziliază contractul pentru difizarea în două cinematografe a unor filme considerate propagandă rusă, a anunțat miercuri ministrul Culturii, Raluca Turcan.

Potrivit ministrului, cele două filme urmau să fie proiectate la Cinema Eforie și Cinema Union.

„Este inacceptabil ca astfel de producții cinematografice, vădit propagandistice, finanțate de statul rus, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, să beneficieze de spații de difuzare în cinematografe publice”, susține Raluca Turcan.