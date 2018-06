Actorul Eugen Cristea, noul vicepreședinte al partidului ADER

Președintele partidului ADER "Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție", Neculai Onțanu, a anunțat astăzi numirea actorului Eugen Cristea în funcția vicepreședinte a partidului. Potrivit lui Neculai Onțanu, marele actor de va ocupa de Departamentul de Cultură al formațiunii politice, potrivit unui comunicat remis stiripesurse.ro.

“M-am alăturat acestei echipe Partidul ADER "Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție" după ce am participat la câteva întâlniri unde am văzut membrii echipei, specialiști de valoare în diferite domenii cheie ale vieții sociale românești și am văzut programul acestui partid. Eu sunt un om sincer și dintr-o bucată. M-am săturat să văd țara ducându-se tot mai jos, tot mai mulți oameni, în special bătrâni, nefericiți și sărăciți, tineri plecând în lume să-și găsească un rost și copiii care nu mai au noțiunea de cultură, lipsiți de cele mai elementare reguli de educație. Vreau să fac parte din această echipă și să reamintesc românilor că suntem un popor cult, educat și iubitor de frumos”, a explicat actorul Eugen Cristea în cadrul ședinței Biroului Executiv al partidului ADER.

Partidul ADER este un partid al oamenilor şi de aceea un partid pentru oameni. (...) Românii au nevoie de onestitate, de încredere şi loialitate faţă de oameni şi faţă de ţară.

"Am constituit Biroul executiv naţional, format din 21 de membri, avem în total 39 de organizaţii. Avem organizaţii în 26 de judeţe şi în toate sectoarele municipiului Bucureşti (...) În diaspora avem organizaţii în Anglia, Franţa, Italia, Germania, Austria şi Republica Moldova", a afirmat preşedintele ADER.

Neculai Onțanu a precizat că departamentele de specialitate ale partidului vor elabora proiecte de strategii care să reflecte obiectivele acestei entităţi şi să poziţioneze partidul ADER în zona politică de centru-stânga.