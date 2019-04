Actorul Ian McKellen, maraton de 80 de spectacole caritabile pentru a-şi serba a 80-a aniversare

Ian McKellen, prolific actor de teatru şi cunoscut pentru roluri din filme ca „Gods and Monsters” şi cele din seria „Lord of the Rings”, dar şi ca activist în anii 1980 - 1990 pentru drepturile homosexualilor, va susţine anul acesta 80 de spectacole în Marea Britanie pentru a marca a 80-a aniversare, potrivit news.ro.

Citește și: EXCLUSIV Omul lui Băsescu reacționează, după ce Klaus Iohannis i-a refuzat propunerea: ‘Nu renunțăm’

El a lansat seria solo joi, cu un spectacol în Norwich, la care au participat 80 de octogenari şi invitaţii lor, potrivit BBC.

Performance-ul include anecdote şi discursuri, actorul amintind de personaje ca Gandalf din „Lord of the Rings” şi din spectacole de teatru în care a jucat.

„Tolkien, Shakespeare, others and you” va fi prezentat în turneu naţional.

Norwich Theatre Royal i-a propus lui Sir Ian McKellen să susţină o reprezentaţie în regim gratuit, iar lui i s-a părut „o idee minunată”.

Citește și: ANAF face anunțul mult așteptat! Datoriile românilor vor fi șterse

Veniturile generate de spectacolele din turneul naţional vor fi donate teatrelor locale din Marea Britanie. Fondul a ajuns acum la 800.000 de lire sterline.

„Teatrul a fost mereu incitant pentru mine, ca actor şi ca spectator. Am crescut în Lancashire, am fost recunoscător companiilor care făceau turnee în afara Londrei”, a spus actorul.

Ian McKellen va împlini vârsta de 80 de ani pe 25 mai, când va juca pe scena din oaşul natal.