Actorul irlandez Pierce Brosnan va juca alături de cântăreaţa Camila Cabello în „Cenuşăreasa/ Cinderella”, versiune scrisă şi regizată de Kay Cannon pentru Sony Pictures, anunță news.ro.

Billy Porter, Idina Menzel şi Nicholas Galitzine sunt, de asemenea, confirmaţi în distribuţia filmului care este programat să fie lansat pe 5 februarie 2021.

Lungmetrajul va reprezenta debutul în actorie al cântăreţei de origine cubaneză, care are peste 60 de distincţii în palmares şi trei nominalizări la Grammy. Ea va fi implicată şi în partea muzicală a filmului.

Brosnan va juca rolul regelui în acest lungmetraj.

Producţia este o comedie muzicală care reimaginează povestea Cenuşăresei - personajul principal este o tânără ambiţioasă, ale cărei visuri sunt mai mari decât poate accepta lumea în care trăieşte.

Filmul este produs de James Corden şi Leo Pearlman prin Fulwell73, împreună cu Jonathan Kadin şi Shannon McIntosh, producători executivi ai „Once Upon a Time in Hollywood”. Louise Rosner va fi producător executiv pentru „Cinderella”.

Bazată pe basmul „Cendrillon”, scris de Charles Perrault, povestea tinerei sărace a stat la baza lungmetrajului animat de succes al Disney, lansat în anii 1950. Două remake-uri live-action au fost lansate până în prezent: în 1997, cu Brandy şi Whitney Houston, şi în 2015, regizat de Kenneth Branagh, cu Lily James în rol principal. Acesta din urmă a generat încasări de 543 de milioane de dolari la nivel mondial.

Brosnan a interpretat rolul James Bond în patru filme, între anii 1995 şi 2002 - „GoldenEye”, „Tomorrow Never Dies”, „The World Is Not Enough” şi „Die Another Day”. Joacă în serialele „Eurovision” (Netflix), alături de Will Ferrell şi Rachel McAdams, şi în „False Positive” (A24).