Actorul Joe Pesci se întoarce la ceriera muzicală

Actorul Joe Pesci, premiat cu Oscar, a anunţat că va lansa la finalul lunii noiembrie un album de studio, primul după 21 de ani, scrie NME, potrivit news.ro.

„Pesci... Still Singing” urmează să fie lansat pe 29 noiembrie, după două zile de la premiera „The Irishman”, film în care el joacă alături de Robert de Niro şi Al Pacino.

Albumul de debut al lui Joe Pesci, „Little Joe Sure Can Sing!”, a fost lansat în 1968, iar cel mai recent disc al lui, „Vincent Laguardia Gambini Sings Just For You”, a apărut în 1998.

Pe acest nou album este inclusă şi o colaborare cu Adam Levine (Maroon 5).

Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere înființate prin ordonanță de urgență / DOCUMENT INTEGRAL

Joe Pesci, născut pe 9 februarie 1943, în Newark (New Jersey), a colaborat cu regizori precum Martin Scorsese, Sergio Leone şi Oliver Stone. Este cunoscut din filme ca „Raging Bull” (1980), „Once Upon a Time in America” (1984) „Goodfellas” (1990), „JFK” (1991), „My Cousin Vinnie” (1992) şi „Casino” (1995), dar şi din franciza „Lethal Weapon”. În regia lui De Niro a jucat în „A Bronx Tale” (1993) şi „The Good Shepard” (2006), care a reprezentat o scurtă revenire a lui pe marile ecrane, după ce îşi anunţase retragerea din actorie la vârsta de 55 de ani, în 1998. „Love Ranch”, lansat patru ani mai târziu, a fost un alt film în care a avut un mic rol.

„The Irishman”, proiectul lui Martin Scorsese, şi revenirea alături de Pacino şi De Niro l-au convins să fie parte din producţia Netflix.

A fost de două ori nominalizat la Globurile de Aur şi la Oscar, pentru rolurile secundare din „Raging Bull” şi „Goodfellas”. Acesta din urmă i-a adus premiul Academiei americane de film.