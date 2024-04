Actorul Jonathan Majors scapă de închisoare pentru agresarea fostei iubite

Starul în vârstă de 34 de ani din "Creed III" şi din alte filme risca să stea până la un an după gratii, după ce a fost condamnat în decembrie de un juriu din Manhattan pentru agresiune contravenţională.

Luni, în faţa instanţei, judecătorul Michael Gaffey l-a eliberat condiţionat pe Majors după ce a remarcat că ambele părţi în acest caz au fost de acord că acuzaţiile nu justificau pedeapsa cu închisoarea, având în vedere că actorul era la prima abatere şi nu avea cazier.

El a spus că Majors trebuie să urmeze un program de intervenţie pentru agresori de 52 de săptămâni, în persoană, în Los Angeles, unde locuieşte. De asemenea, el trebuie să continue cu terapia de sănătate mintală la care avocaţii săi spun că a participat. Majors riscă un an de închisoare dacă va fi găsit vinovat de încălcarea termenilor, care au inclus şi un ordin de interzicere a contactului cu fosta sa iubită, Grace Jabbari.

Condamnarea a pornit de la o altercaţie în martie anul trecut, în care Jabbari l-a acuzat că a atacat-o pe bancheta din spate a unei maşini cu şofer, spunând că i-a lovit capul cu mâna, i-a răsucit braţul la spate şi i-a strâns degetul mijlociu până când acesta s-a fracturat.

Majors a susţinut că dansatoarea britanică în vârstă de 31 de ani a fost agresorul, într-o criză de gelozie după ce a citit un mesaj de la o altă femeie pe telefonul său. El a susţinut că încerca doar să îşi recupereze telefonul şi să plece în siguranţă de lângă Jabbari.

Majors a sperat că procesul său penal de două săptămâni îi va da dreptate. Într-un interviu televizat la scurt timp după condamnare, el a spus că merită o a doua şansă.

Actorul a debutat în 2019, în "The Last Black Man in San Francisco". A jucat, de asemenea, în serialul horror HBO "Lovecraft Country", care i-a adus o nominalizare la Emmy, şi în rolul lui Adonis Creed, campionul fictiv de box, în blockbusterul "Creed III".