Actorul şi regizorul Andy Serkis, recompensat cu trofeul onorific BAFTA pentru contribuţia la cinematografie

Actorul, regizorul şi producătorul englez Andy Serkis, fondator al studiourilor The Imaginarium, va fi recompensat cu trofeul onorific BAFTA pentru contribuţia la cinematografie, potrivit news.ro.

Gala de decernare a premiilor Academiei britanice de film va avea loc pe 2 februarie, la Londra.

Serkis a creat personaje precum Gollum („Lord of the Rings”, seria „Hobbit”), Caesar (trilogia „Planet of the Apes”), gorila din „King Kong” (2005) şi liderul Snoke din recenta trilogie „Star Wars”, a regizat „Mowgli: Legend of the Jungle” (2018), „The Ruins of Empires” (2018) şi „Breathe” (2017) şi filmează în prezent continuare lungmetrajului „Venom”, care urmează să fie lansată anul acesta.

În 2011, împreună cu producătorul Jonathan Cavendish, a fondat The Imaginarium, companie de producţie şi studio digital. De la acel moment, a fost consultant pentru numeroase filme, inclusiv „Godzilla” (Marvel, 2014), „Avengers: Age of Ultron” şi „Black Panther” (premiat de Sindicatul actorilor americani).

Serkis a fost de două ori nominalizat la BAFTA pentru rolurile din „Sex and Drugs and Rock and Roll” şi „Longford”. El a mai jucat în „Career Girls”, „Topsy-Turvy”, „The Escapist”, „Deathwatch”, „24 Hour Party People”, „13 Going on 30”, „Stormbreaker”, „The Prestige”, „Flushed Away”, „The Cottage”, „Inkheart”, „Brighton Rock”, „Burke and Hare”, „Wild Bill” şi „The Adventures of Tintin”.

Trofeul BAFTA pentru contribuţia la cinematografie, acordat anual în onoarea producătorului britanic Michael Balcon, a revenit, de-a lungul timpului, unora ca Elizabeth Karlsen şi Stephen Woolley, cofondatori ai Number 9 Films, Ridley şi Tony Scott, Film4 Productions, Working Title Films, Angela Allen, seriei de filme „Harry Potter”, John Hurt, Tessa Ross, Peter Greenaway, BBC Films, Angels Costumes, Curzon şi The National Film and Television School.