Actriţa Julie Andrews recompensată cu Leul de Aur pentru întreaga carieră

Actriţa Julie Andrews, protagonista unor filme celebre şi foarte îndrăgite, precum "Mary Poppins" şi "The Sound of Music", a declarat că se simte "binecuvântată" cu o carieră îndelungată şi ilustră în cinematografie, luni, în cadrul unei ceremonii în care artista britanică a fost recompensată cu un premiu special pentru realizări deosebite, ce i-a fost atribuit la Festivalul de Film de la Veneţia, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Julie Andrews, în vârstă de 83 de ani, care a câştigat un premiu Oscar în 1965 pentru interpretarea personajului principal din filmul "Mary Poppins", a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră şi a fost aplaudată de spectatorii prezenţi la Mostra 2019.

"Mă consider binecuvântată că mi-am petrecut o mare parte din viaţa mea profesională în universul artei cinematografice", a declarat vedeta britanică.

"Încă mă minunez de faptul că eu am fost norocoasa fată invitată să interpreteze acele roluri minunate", a adăugat Julie Andrews.

Julie Andrews şi-a început cariera în copilărie, jucând în spectacole puse în scenă de teatrele aflate în cartierul West End din Londra, înainte de a juca în numeroase producţii teatrale şi pe Broadway, la New York.

Filmul "Mary Poppins" i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal şi a transformat-o într-un star internaţional. Artista britanică a apărut apoi în alte două filme care i-au adus nominalizări la Oscar, "The Sound of Music" şi "Victor Victoria", dar şi în comedia "The Princess Diaries" şi, recent, şi-a împrumutat vocea pentru un personaj din "Aquaman", un film hollywoodian cu supereroi, lansat în 2018.