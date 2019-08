Actriţa Kirsten Dunst a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Actriţa Kirsten Dunst a primit joi o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar la ceremonie a fost însoţită de logodnicul Jesse Plemons şi prietena Sofia Coppola, potrivit news.ro.

Dunst, care l-a avut alături şi pe fiul ei în vârstă de 15 luni, Ennis, a arătat în timpul ceremoniei o faţă mai puţin cunoscută a ei - a vărsat câteva lacrimi de fericire.

„Pe lângă actriţa strălucită care eşti, am avut marea plăcere să te cunosc în afara muncii”, i-a spus Plemons, în vârstă de 31 de ani, scrie People.

Kirsten Dunst s-a născut pe 30 aprilie 1982, în New Jersey. A debutat în actorie la vârsta de 7 ani, în segmentul „Oedipus Wrecks” al lui Woody Allen din „New York Stories” (1989). Ea a devenit cunoscută odată cu rolul din „Interview with the Vampire” (1994), în care a jucat alături de Tom Cruise şi Brad Pitt, şi pentru care a fost nominalizată la Globurile de Aur.

S-a remarcat în câteva filme de mare succes comercial, precum „Jumanji”, „Sinuciderea fecioarelor/ The Virgin Suicides”, trilogia „Omul păianjen” regizată de Sam Raimi, „Strălucirea eternă a minţii neprihănite/ Eternal Sunshine of the Spotless Mind” şi „Marie Antoinette”. A câştigat premiul de interpretare feminină la Cannes cu rolul din lungmetrajul „Melancholia”, de Lars von Trier, a fost nominalizată din nou la Globurile de Aur pentru interpretarea din serialul„ Fargo”, iar în prezent poate fi văzută în serialul „On Becoming a God in Central Florida”, regizat de Yorgos Lanthimos.

Între cele mai recent lungmetraje în care a jucat se numără „Midnight Special” (2016), de Jeff Nichols, „Hidden Figures” (2016), „The Beguiled” (2017), de Sofia Coppola, şi „Woodshock” (2017), de Kate şi Laura Mulleavy.

A regizat două scurtmetraje, iar în 2016 anunţa că are în plan să realizeze un lungmetraj după cartea „Clopotul de sticlă”, de Sylvia Plath, care o va avea pe Dakota Fanning în rolul principal.