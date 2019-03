Acuzații ale SIIJ - Kovesi l-ar fi determinat pe Gheorghe Popoviciu să-l trimită în judecată pe Sebastian Ghiță, deși alți 4 procurori s-au opus

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție o acuză pe Laura Codruta Kovesi de coordonarea unui grup infracțional organizat și complicitate la represiune nedreaptă sub forma participației improprii, aceasta din urma infractiune aducând prejudicii in cazul a 5 persoane. Una dintre ele este Sebastian Ghita, cel care a facut plangerea in urma careia fosta sefa a DNA a fost pusa sub invinuire intr-un alt dosar, cel privind aducerea lui Nicolae Popa in Romania, potrivit unor surse judiciare.

"Prin conduita sa de procuror ierarhic, prin dispozițiile pe care le-a luat cu privire la un act de sesizare al instanței prin ignorarea referatelor procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Structura Centrală, l-ar fi determinat pe un procuror șef secție să confirme, fără vinovăție, un rechizitoriu nelegal și netemeinic și să dispună, astfel, trimiterea în judecată a cinci persoane, despre care un număr de patru procurori au precizat în scris că nu se impune trimiterea în judecată", spun procurorii sectiei speciale.

Procurorul sef de sectie la care se refera Adina Florea este Gheorghe Popovici, acesta fiind audiat in dosar in calitate de martor. In acelasi dosar au fost audiati si Marius Iacob si Calin Nistor. Potrivit unor surse judiciare, probele invocate de Adina Florea au fost puse la dispozitie de fostii adjuncti ai Laurei Codruta Kovesi.

Dosarul la care se refera procurorul de caz este cel in care Sebastian Ghita a fost achitat in prima instanta, fiind cercetat pentru mai multe infractiuni alaturi de fosti procurori si politisti din Ploiesti, mentioneaza sursele citate. In prezent, dosarul este in faza de apel.

"Faptele cercetate constau în aceea că, pe durata exercitării mandatului de procuror șef la Direcția Națională Anticorupție, în perioada 2015-2016, ar fi coordonat, prin activitatea efectiv desfășurată, prin ordine si dispoziții date, grupul infracțional inițiat de doi procurori și un ofițer de poliție judiciară, la care au aderat alți trei procurori și un alt ofițer de poliție judiciară, iar aceștia ar fi acționat, în mod coordonat, în scopul comiterii infracțiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, influențarea declarațiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual și uz de fals.

Ordinele și dispozițiile avute în vedere constau într-o circulară prin care a admis posibilitatea audierii pe parcursul urmăririi penale a aceleiași persoane, atât în calitate de martor cu identitate protejată, cât si în aceea de martor cu identitate reală, precum si într-un ordin, privind adoptarea unor practici unitare în administrarea probelor audio/video la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, ordin prin care ar fi fost încălcate dispozițiile art. 143 alin. 2 si 4 Cod procedură penală, întrucât s-a dispus transmiterea către instanțele de judecată numai a suporturilor care conțin convorbirile relevante în cauză", mai spun procurorii referitor la acuzatiile aduse Laurei Codruta Kovesi.