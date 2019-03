Acuzații BOMBĂ în comisia de control SRI: 'Claudiu Manda a blocat un control real la unitățile de interceptări SRI'

Deputatul USR Lucian Viziteu, membru în Comisia de control a SRI, a declarat, marți, că nu există niciun draft de raport privind presupusele interceptări ale fostului director SRI George Maior, menționate de Claudiu Manda, și că președintele acestei comisii blochează acțiunile de verificare, conform Mediafax.

"Din ce știue eu, nu există niciun draft al acestui raport, nicio ciornă. Ținând cont de cum arăta ultimul raport, avea informații mincinoase, greșeli gramaticale și lipsuri. Nu cred că până la finalul mandatului dl Manda, Comisia va face așa ceva, în fond, cei din majoritate. Din punctul meu de vedere, nu avem suficiente informații pentru a spune dacă s-a întâmplat ceva bine sau rău acolo, pentru că dl Manda și colegii lui au blocat un control real", a spus Lucian Viziteu la Parlament.

Aceasta a afirmat că președintele Comisiei de control al SRI a refuzat acțiunile de verificare ale unităților specializate SRI pentru verificarea presupuselor interceptări în care este vizat George Maior, președintele Klaus Iohannis și fostul președinte Traian Băsecu.

"S-a discutat despre interceptări, dar dl Manda a refuzat să mergem în vizită la unitățile specializate ale SRI de interceptări să înțelegem cum se întâmplă lucrurile în realitate. La fel a blocat audierea dl Liviu Dragnea, încercând să protejeze pe cel care acuză astfel de minciuni", a declarat Viziteu.

Preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Claudiu Manda, a declarat, în octombrie, pentru MEDIAFAX, că membrii comisiei lucrează la un „raport parţial” despre relaţia dintre serviciul secret şi ANI, activitatea fostului director SRI George Maior, „culoarul din justiţie” şi „petreceri”.

„Noi ne asumasem să prezentăm un raport SRI - ANI şi atât. Am hotărât azi (joi - n.r.), după ce ne-am uitat pe toată documentaţia, să prezentăm un raport mai amplu care vizează şi activitatea fostului director SRI (George Maior - n.r.), şi legat de petreceri, şi dacă s-a implicat sau nu în numirea unor persoane în diferite funcţii importante, şi culoarul din justiţie, adică elemente cu care am fost sesizaţi în legătură cu dl Maior. Am hotărât să extindem raportul cu toate aceste lucruri, şi să îl prezentăm, să îl dezbatem şi să îl aprobăm în perioada următoare. Este un al doilea raport parţial”, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, preşedintele Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul activităţii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda.

Preşedintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat pe 4 septembrie, după audierea fostului director al serviciului secret, George Maior, că acesta a relatat că în octombrie 2014 fostul preşedinte Traian Băsescu l-a sunat să-l întrebe de „cazul dlui Iohannis în instanţă", că a avut o discuţie cu fostul preşedinte ANI Horia Georgescu despre o funcţie de ministru sau comisar european, că a participat în 2015 la ziua fostului preşedinte ANI, Horia Georgescu.