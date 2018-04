Acuzat de interese în Azerbaidjan, Cezar Preda contraatacă: Comisia de anchetă NU l-a contactat. Discuţii cu preşedintele PPE

Cezar Preda răspunde la acuzaţiile dintr-un raport al unei comisii independente de anchetă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. După ce a fost acuzat că a încălcat codul de conduită al raportorilor APCE în timpul vizitelor sale oficiale în Azerbaidjan, deputatul PNL afirmă că nu a fost contactat de comisia de anchetă, aşa cum se susţine în raport, iar acuzaţiile au fost formulate pe baza unor zvonuri şi declaraţii neprobate. Preda mai spune, într-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO, că ia în calcul şi o acţiune în instanţă, pentru că i-a fost afectată imaginea şi cariera politică.

Reporter: - Cum răspundeţi la acuzaţiile din raportul APCE?

Cezar Preda: - Este un raport despre raportorii din 2001 până acum. În dreptul meu spune că nu au ce să-mi reproşeze decât codul de conduită, că nu am avut o prezenţă care să demonstreze că m-am dus acolo să mă bat cu ei. Au adăugat că a fost familia mea la jocurile olimpice. Asta a fost înainte să fiu raportor, nu are nicio legătură. Ce pot să spun e că lipsa de comunicare dintre mine şi ei a condus la nişte chestii pe care nu le-au putut demonstra şi chiar le-au anulat. Şi-au dat seama că nu a fost aşa. Dar dacă eu eram acolo şi vorbeam cu ei presupun că nu mai scriau nimic, dar nu am avut şansa asta.

Reporter: - Şi lipsa de comunicare vă este reproşată tot dumneavostră. Ei spun că v-au scris pe email de mai multe ori.

Cezar Preda: - Eu am verificat acum email-ul. Nu am niciun mail pe o asemenea chestiune. Nu văd logica pentru care nu m-aş fi prezentat. Eu în martie am votat ca cei care nu cooperează cu Comisia să fie suspendaţi. Ce om se sinucide în direct? Chestiunea asta e cusută cu aţă albă. Mai ales că în cazul meu nu fac acuzaţii de corupţie. Spun doar că modul de conduită nu a fost aşa cum cred ei. În opinia mea, conduita unui raportor se vede în raportul lui. Eu, în octombrie, am făcut cel mai dur raport asupra Azerbaidjanului şi am respins şi toate amendamentele introduse. Până la urmă nu contează cum mergi pe stradă, cum te îmbraci, la cine zâmbeşti, cu cine vorbeşti, ci contează ce scrii.

Reporter: - Într-adevăr, în raport se menţionează că nu există dovezi pentru acuzaţiile de corupţie, însă se menţionează alte probleme.

Cezar Preda: - Toţi raportorii, din 2001 până în prezent, sunt băgaţi. Nu există raportor să nu fie criticat. Dar aici contează ce scrii în raport, nu ce cred unii sau alţii. Cum a zis Ilgar Mammadov că eu sunt în conflict de interese pentru că există o statuie a lui Heydar Aliyev în Bucureşti. Vi se pare corect ca trei judecători să scrie aşa ceva? Bine, ei scriu pe urmă că nu se confirmă. Sau că am fost la Grand Prix. Păi există biletele de avion, am plecat cu două zile mai devreme, nu am fost la Grand Prix. Tu te iei după ce spune unul şi scrii acolo? Pe urmă scrie că da, s-a verificat şi nu am fost. Sau faptul că circulam cu o maşină neagră. Dar ambasadorul ce maşină are? Eu nu mă pricep pe acolo, unde m-au dus, acolo am fost. Deci lucruri de genul acesta să fie cuprinse într-un raport sunt cusute cu aţă albă. Dar chiar şi aşa, eu am cele mai puţine încălcări ale Codului de Conduită, care sunt nişte prevederi generale. Ce măsuri să iei în cazul lui Preda, dacă în cazul lui te referi doar la chestiuni generale?

Reporter: - Mai era o chestiune în raport, poate cea mai gravă dintre cele lăsate nelămurite: mediul diplomatic de la Baku a rămas cu impresia că aveţi interese de afaceri în Azerbaidjan.

Cezar Preda: - Noi am avut seara o întânire cu ambasadorii. Cea care a făcut declaraţiile astea se numeşte Dragana Filipovic, era reprezentanta Consiliului Europei. Când ne duceam la întâlniri cu Aliyev, ea venea după noi, profita de prezenţa raportorilor ca să fie primită şi ea. La o vizită, noi nu aveam decât 20 de minute să ne vedem cu şeful statului, a vorbit ea 80% din timp. I-am reproşat că mănâncă din timpul nostru, când noi trebuia să eliberăm tineri din puşcărie, să discutăm despre modificări legislative. La întâlnirea cu ambasadorii a spus că eu am afaceri cu petrol în Azerbaidjan, de parcă afacerile cu petrol sunt ca afacerile cu nasturi. Ce treabă am eu? Am vorbit cu ei şi mi-au spus "Domnul Preda, îmi pare rău..." Păi da, dar mie îmi distrugi cariera şi îţi pare rău? Adu probe! Ce afaceri cu petrol să am eu în Azerbaidjan? Cred că îi umflă râsul pe toţi. Da, dar lumea râde şi eu sufăr. Ăsta este Preda. Preda nu poate să fie cum vor ei. Eu nu mă duc într-o ţară şi să scriu mot-a-mot ce îmi scriu tehnocraţii de la Bruxelles sau de la Strasbourg. Acolo e o ţară cu propriul drum, trebuie să fii foarte atent la direcţie şi la viteza cu care se democratizează. Nu poţi să aplici o direcţie unică. Dar nu comentez eu în sensul de a mă apăra pe mine. Nu am ce să mă apăr. Eu am vorbit şi cu Daul (preşedintele PPE - n.r.), am vorbit şi cu Orban (preşedintele PNL - n.r.). Cine m-a pus să candidez la preşedinţia grupului PPE în ianuarie? Mama? Nu m-a pus mama, ci colegii. Ştiam în ce mă bag. Până la urmă, eu trebuie să prezint exact ce a fost. Chestiunile grave trebuie atacate în instanţă. Eu iau de la Registrul Comerţului document şi demonstrez că nu am avut în viaţa mea afaceri cu petrol.