Acuzaţii fără precedent la adresa lui Vladimir Putin: Scandalul cu Marea Britanie IA AMPLOARE / VIDEO

Şeful diplomaţiei britanice Boris Johnson consideră ”covârşitor de probabil” că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat să se folosească agentul neutotoxic novicioc împotriva fostului spion rus Serghei Skropal în oraşul englezesc Salisbury, o acuzaţie pe care Kremlinul a respins-o imediat drept ”şocantă şi inexcuzabilă”, scrie The Associated Press. Premierul britanic Theresa May a declarat că ”foarte probabil” Kremlinul ar fi responsabil de atacul de pe 4 martie asupra lui Serghei Skripal şi fiicei sale Iulia.

Însă Johnson a mers mai departe şi l-a acuzat, vineri, în mod direct pe Putin. ”Disputa noastră este cu Kremlinul lui Putin şi cu decizia sa, iar noi credem că este copleşitor probabil să fie decizia sa de a ordona folosirea unui agent neurotoxic pe străzile din Regatul Unit, pe străzile din Europa, pentru prima oară după al Doilea Război Mondial”, a acuzat şeful diplomaţiei britanice. Kremlinul a respins acuzaţiile lui Johnson.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat, citat de agenţiile ruse de ştiri, că declaraţia ministrului britanic de Externe este o ”încălcare şocantă şi inexcuzabilă a proprietăţii diplomatice”. Peskov a insistat că ”noi am spus în mod repetat că Rusia nu are vreo legătură cu asta”. Londra a anunţat că expulzează 23 de diplomaţi ruşi, din cauza otrăvirii, iar Moscova a anunţat că va răspunde pe măsură.

Ambasadorul rus la Londra a acuzat vineri Londra că se poartă ”în stil colonial”, în urma otrăvirii fostului agent dublu rus şi fiicei acestuia. Aleksandr Iakovlenko a acuzat, la televiziune, Marea Britanie că a ignorat solicitările Rusiei de a împărtăşi eşantioane din agentul neurotoxic cu care au fost otrăviţi Serghei Skripal şi fiica sa Iulia şi a refuzat să împărtăşească vreo informaţie cu privire la anchetă. Iakovenko a acuzat Londra că a încălcat dreptul internaţional şi reglementările diplomatice prin faptul că nu a împărtăşit informaţii despre anchetă.

Londra ”nu a furnizat un singur fapt” prin care să-şi susţină acuzaţiile, a subliniat ambasadorul rus. Emisarul rus la Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, Aleksandr Şulghin, a declarat vineri că Marea Britanie şi Statele Unite au acces la agentul neurotixic folosit în otrăvirea fostuluispion rus în Anglia. El a mai declarat că agentul neurotoxic folosit pe 4 martie împotriva lui Skripal poate să provină din stocurile britanic sau american. Şulghin a subliniat că Rusia aşteaptă ca Marea Britanie să furnizeze eşantioane din agentul neurotoxic folosit în atac, în conformitate cu reglementările OIAC.

Kremlinul a anunţat vineri, după ce şeful diplomaţiei ruse a anunţat că Moscova va expulza diplomaţi britanici, că răspunsul rus ”va veni în curând”. Peskov a subliniat că Kremlinul este surpins este surprins de acuzaţiile premierului britanic Theresa May, apreciind că acestea ”nu încalcă doar dreptul internaţional, dar sunt contrare bunului simţ”. Pe de altă parte, liderul opoziţiei britanice a apreciat vineri că Guvernul nu ar trebui să se grăbească să acuze Moscova de otrăvirea fostului spion rus. Jeremy Corbyn afirmă într-un ziar că politicienii nu trebuie ”să se precipite înainte ca poliţia să adune probe”. El i-a înfuriat pe unii parlamentari laburişti din cauză că nu a acuzat Rusia că se află în spatele otrăvirii lui Skripal şi a fiicei acestuia, care se află în stare critică.

Corbyn afirmă în ediţia de vineri a The Guardian că este posibil ca mai degrabă ”eventuale grupări mafiote ruse” să fie responsabile de atac decât statul rus. O serie de parlamentari laburişti au semnat o moţiune prin care îşi exprimă susţinerea faţă de evaluarea Guvernului conservator potrivit căreia nu există altă explicaţie plauzibilă decât o responsabilitate rusă în atacul din Salisbury. Biroul premierului britanic a anunţat că australianul Malcolm Turnbull susţine acuzaţiile Londrei în otrăvirea lui Skripal. May şi Turnbull au discutat despre tentativa de ucidere a fostului spion rus, în vârstă de 66 de ani, şi a fiicei acestuia, în vârstă de 33 de ani, spitalizaţi în stare critică la Salisbury, la aproximativ 145 de kilometri sud-vest de Londra. Premierul britanic şi-a informat omologul australian că a vizitat joi Salisbury şi a denunţat o ”folosire ilegală a forţei de către statul rus împotriva regatului Unit”. Potrivit Downing Street, Turnbull şi-a ”exprimat solidaritatea deplină cu Regatul Unit şi reacţia sa faţă de atac”, anunţă news.ro.