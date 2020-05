ACUZAȚII grave din partea Transportatorilor la adresa ASF. Scrisoare către Parlament pentru a rezolva problemele grave din cadrul Autorității

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.), a transmis către Parlamentul României și Guvernului României un document în care sunt detaliate neregulile de care se face vinovată Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acest document vine în completarea scrisorii deschise transmise către aceste instituții, pe 24 aprilie 2020, și aduce anumite clarificări, inclusiv cu privire la conținutul răspunsului transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe 30.04.2020.

”ASF a încercat să prezinte o imagine inexactă și incompletă asupra realităților existente în piață. Pentru o corecta informare, am transmis și raportul BAFIN (autoritatea de supraveghere financiară din Germania) pentru a compara rezultatele din piața asigurărilor RCA din Germania, față de cea din România. Menționăm, cu titlu de exemplu, următoarele elemente de comparație: Din totalul celor 25.679 de petiții înregistrate de ASF în anul 2019, 91,94% (24.200 de petiții/reclamații) vizau piața asigurărilor RCA. Germania a înregistrat 360 de petiții pentru produsul RCA pe parcursul unui an întreg. Cifrele indică discrepanțe cu atât mai zguduitoare, dacă avem în vedere faptul că piața de asigurări auto din Germania este de aproximativ 8 ori mai mare față de cea din România. Doar societatea Euroins are într-o lună de patru ori mai multe reclamații decât întregistrează întreaga piață RCA din Germania într-un an întreg.

Adresa transmisă de ASF către Parlament, Guvern, Curtea de Conturi, ca răspuns la scrisoarea deschisă a COTAR pare a fi scrisă de persoane care nu înțeleg realitatea faptică din piața de asigurări auto, de vreme ce face referiri la așa-numitele “performanțe” înregistrate de ASF, în condițiile în care:

Ø Numărul de reclamații a crescut de la 10.549 la 25.679, în decurs de un an;

Ø ASF a aplicat în ultimii ani mai multe avertismente decât amenzi și alte sancțiuni societăților de asigurări care au savârșit contravenții;

Ø ASF “se mândrește” cu faptul că a aplicat amenzi anuale totale, de aproximativ 766.000 lei, unor societăți de asigurare, în condițiile în care, pentru două societăți de asigurări care comercializează polițe RCA în România, această sumă reprezintă încasările realizate în numai 30 de minute.

Ø ASF nu respectă Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, care prevede, printre altele, că autoritățile trebuie să asigure mijloace electronice de comunicare și NU să restrângă toate mijloacele de comunicare și cu precădere cele electronice. Autoritatea de Supraveghere Financiară a procedat exact invers: pe de o parte, a suspendat mijlocul de comunicare prin e-mail, prin care erau transmise către această instituițe “doar” 69,34% dintre petiții, a limitat numărul de reclamații care pot fi transmise prin intermediul portalului online de petiții, iar pe de altă parte, a blocat înregistrarea reclamațiilor la registratură, suprimând astfel circa 90% din canalele de comunicare utilizate pentru transmiterea petițiilor/reclamațiilor.

Pe 1 aprilie 2020, ASF a făcut un cadou de ordinul sutelor de milioane de euro societăților de asigurări din România, amânând auditarea financiară a acestora prin metoda evaluării activelor și pasivelor (Balance Sheet Review). Practic, companiile care dețin controlul în piața RCA pot răsufla ușurate, întrucât nu vor mai fi nevoite să facă infuzie de capital social. Chiar dacă cel puțin una dintre societățile de asigurări a fost amendată în aceeași zi pentru nereguli vizând constituirea rezervei de daună, aceasta își păstrează ăn continuare licența RCA. Împreună vor avea încasări de sute de milioane de euro din vânzarea de așa-zise polițe RCA, devenite documente fără valoare, de vreme ce despăgubirile nu sunt achitate. Cel puțin, timp de un an de zile, nimeni nu va ști situația financiară REALĂ a firmelor de asigurări, perioada în care unii acționari vor strânge averi de pe urma acestei amânări decise de către ASF.

Autoritatea a încercat, într-un mod cu totul neconvingător, să justifice amânarea verificării financiare, sub pretextul distanțării sociale impuse de răspândirea coronavirusului. Activitatea de auditare poate fi realizată și off-site (la distanță), prin solicitarea accesului la aplicatia informatică a asiguratorului, printr-o conexiune VPN securizată, prin care auditorul să aiba acces la datele și rapoartele firmei de asigurări. În anul 2020 o astfel de auditare poate avea loc și cu un minim contact direct cu firma de asigurări, cu o singură condiție: să existe voință în acest sens din partea Autoritatii de Supraveghere Financiară! Din păcate, având în vedere creșterea cotei de piață a celor două societăți de asigurări la care ne referim, considerăm că cel puțin una dintre acestea va fi aproape de faliment, până la finalul anului viitor.

Să nu uităm că în subordinea domnului Vicepreședinte Cristian Roșu, este domnul Florin Golovatic, fostul director general al firmei Uniqa Asigurări, societate care a fost sancționată cu milioane de euro de către Consiliul Concurenței, pentru creșterea nejustificată a tarifelor de prima RCA. ASF îl consideră potrivit pentru ocuparea unei funcții de conducere, iar Florin Golovatic își controlează foștii “parteneri” alături de care a participat la diverse operațiuni discutabile, soldate cu demiterea sa. Conducerea ASF cunoaște această situație, dar nu vede nicio problemă în faptul că anumite rapoarte de control sunt închise după un an de la încheierea controlului, că sunt date mai multe avertismente decât amenzi pieței de asigurări, deși numărul reclamațiilor a crescut de la 10.549 la 25.679 doar în ultimul an, iar amenzile aplicate de ASF într-un an reprezintă fabuloasa sumă de 677.000 lei, ridicol de mică în comparație cu cifrele de afaceri.

Asigurarea RCA are ca scop protecția reală a asiguraților pentru daunele produse din culpă, în limitele prevăzute de lege - și anume 1.220.000 euro pentru daunele materiale și 6.070.000 euro pentru vătămări corporale, nicidecum nu are drept scop plata daunelor după bunul plac al asiguratorilor, în scopul micșorării primelor de asigurare.”, se spune în comunicarea remisă redacției.

COTAR a solicitat Parlamentului României să înceapă, în regim de urgență, procesul de destituire a întregului Consiliu al Autorității de Supraveghere Financiară și numirea unei noi conduceri, formată din profesioniști, orientați către consumatori.