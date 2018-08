Acuzaţii grave după violenţele din Piaţa Victoriei: 'La proteste au fost şi mercenari, persoane cu pregătire militară'

Apar acuzaţii tot mai grave după violenţele de la mitingul de vineri din Piaţa Victoriei. Chris Terhes, presedintele Coaliţiei Românilor din SUA, dezvăluie că are informaţii despre mercenari infiltraţi pentru a lua cu asalt sediul Guvernului.

"Cu zile inainte de protest am spus ca sunt anarhisti care vor sa provoace violente pe 10 august si sa ia cu asalt Guvernul pentru a rasturna ordinea de drept din Romania. Am spus despre incitarea romanilor din diaspora si instruirea acestora sa comita violente si am aratat dovezi. Si voi arata mai multe.

M-am uitat pe foarte multe inregistrari video de la protestul din 10 august si au fost momente unde se vedea clar coordonare profi in actiunile unei parti ale multimii violente.

Cand spun "profi" ma refer la actiune, grupare, miscare, retragere, etc.

Multiple surse imi spun ca la proteste au fost si mercenari, persoane cu pregatire militara gata sa puna mana pe arme si sa ia cu asalt sediul Guvernului. Unii dintre acestia s-ar fi grupat in Serbia.

Paragraful de mai sus luati-l ca venind "pe surse" si nu o certitudine. Va zic doar ce am auzit. Am ales sa scriu insa asta public, pentru ca am vazut actiuni/miscari care aratau foarte bine coordonate, clar fiind facute de profesionisti. Poate cineva care a fost intre ei ne-ar spune mai multe.

Au fost si perioade de ciocniri unde am vazut tactici de-ale anarhistilor care imi erau cunoscute de la protestele ANTIFA din SUA.

Asa ca am dat o cautare pe net sa vad daca sunt astfel de grupari anarhiste in Romania si am gasit o pagina de-a lor din Bucuresti pe care o vedeti mai jos.

Dupa cum vedeti, acestia cheama la revolutie, la insurectie - cum zicea Pruna -, ca pe 10 august sa se rastoarne ordinea de drept.

Cautati voi singuri pe youtube sau Facebook ce fac astia de la ANTIFA la proteste si cum reactioneaza politia, apoi singuri trageti concluziile pentru voi.

Uitati-va la cum provoaca autoritatile pentru a crea cadre si oportunitati de imagine pentru a se autovictimiza, ce slogane au etc, si apoi comparati-le cu ce a fost in Romania pe 10 august.

Cei de la ANTIFA rad de se sprag de cat de cretini pot fi jurnalistii de propaganda romani care o dau inainte cu lamentarile. Cautati pe youtube sa vedeti cum e relatat un incident ANTIFA la o televiune din vest si comparati-l cu postarile ori reactiile lui Rares Bogdan sau Mircea Marian. La acestia doi cei de la ANTIFA ar trebui sa le dea decoratie pentru cat de usor pun botul la mesajele lor.

Fata aceea din carucior care s.a aruncat jos la protest, urland ca a bruscat-o un jandarm, a folosit tot o tactica ANTIFA.

Doamnele si fetele care se arata oripilate de "brutalitatea" jandarmilor, in acest caz, dovedesc usurinta cu care tacticile acestui grup anarhic, gandite si create pentru a genera emotie puternica, care intuneca ratiunea, pot pacali persoane mai slabe de inger ori care habar nu au in ce lume traiesc.

Cine participa ori isi duce in Romania copiii ori nevestele gravide la astfel de proteste este complet iresponsabil.

Protestele de azi nu-s mai ca in anii 60 70, din SUA cel putin, unde se canta Kumbaya, se fuma iarba si se facea sex, strigandu.se "let’s make love, not war".

Azi exista o adevarata cultura anarhica a protestelor, unde cu cat violenta e mai mare cu atat protestul e mai reusit si cool.

Remarcati cum au venit destui la protestul din 10 cu masti de gaze ori chirurgicale, casti de protectie, manusi pe mana, etc. Credeti ca aia au venit pregatiti de confruntare sau sa joace hora unirii?

Stagiul militar nu mai e obligatoriu azi, razboaie nu mai sunt, iar cum omul e de la natura razboinic, unii vor sa se bata cu cineva cu orice chip.

Toti sclavii SRI-ului din presa care instiga lumea sa iasa la proteste neasumate, mediul propice de actiune al anarhistilor ANTIFA, expun populatia civila la risc.

Politicienii care cheama populatia civila inocenta la astfel de proteste neasumate, ce au un risc mare de degenerare, sunt nu doar iresponsabili, dar de-a dreptul sadici si cinici.

Acestia se asteapta ca, dupa ce va aduc la un miting neasumat si creaza o situatie in urma careia sunteti batuti de jandarmi, sa-i si votati pentru ca sunt de partea voastra ori sa obtina voturi de la altii pe seama bataii pe care voi ati suferit-o.

Modul acesta de a obtine voturi, instigand la anarhie si creand conditii ca populatie civila inocenta sa fie batuta, e mai diabolic decat acela cu litrul de ulei si zahar.

Cei care ati fost cu bune intentii la protestul de pe 10 august, ati fost folositi ca si scuturi umane de interese si grupari care au dorit sa patiti ceva pentru a-si putea justifica violentele ulterioare.

V-o spun direct: s-a dorit ca unul, cel putin, dintre voi sa fie omorat pentru a justifica escaladarea violentelor si asaltul asupra Guvernului.

In noaptea aceea se spunea printre protestatari ca sunt doi morti.

Folositi-va mintea si nu emotiile pentru a nu va lasa manipulati de interese ce nu va vor binele!

Nu trebuie sa ma credeti pe mine ce spun. Cautati singuri pe net ce am spus despre ANTIFA, uitati-va la inregistrari si singuri ganditi-va daca ati fost sau nu folositi, ori daca a meritat riscul la care v-ati expus.

As aprecia daca ati putea da share acestei postari astfel incat sa fie vazuta de cat mai multi, iar lumea sa stie despre ce e vorba si sa caute singura sa se documenteze, pentru a nu mai fi manipulata.

Ora postarii de mai jos e dupa ora Californiei, care este cu 10 ore in spatele Romaniei", scrie Terhes pe Facebook.

