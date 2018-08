Acuzații INCENDIARE din PSD: Ecaterina Andronescu a răspuns ordinelor din înregistrarea lui Werner Iohannis

Organizația județeană PSD Sibiu a transmis, miercuri, că senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu „a răspuns ordinelor din înregistrarea lui Werner Iohannis" atunci când a cerut într-o scrisoare deschisă schimbarea Guvernului Dăncilă și a președintelui PSD, Liviu Dragnea, scrie Mediafax.

„După ce a trimis o înregistrare din fața șemineului de marmură de la Cotroceni cu un discurs prin care a încălcat din nou Constituția și a îndemnat la o răzmeriță împotriva instituțiilor statului și a Guvernului, Werner a lăsat țara în haos și nu a mai spus nimic. Între timp, Eurostat trimite oficial către România date despre creșterea economică record din Europa. În plus, economia în România este în ascensiune: +1,4% creștere PIB în trimestrul 2 în comparație cu trimestrul 1. În deriva declarațiilor președintelui Werner K. Iohannis, Ecaterina Andronescu a ținut să facă jocul președintelui și să-si atace colegii fără niciun argument solid", a transmis PSD Sibiu, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Organizația județeană a adăugat că Andronescu „a procedat mișelește”.

„Nu este corect ca doamna Andronescu să ceară înlocuirea unui guvern care a adus o creștere de 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, a determinat înființarea a aproape 90 000 de noi locuri de muncă, a adus șomajul la cea mai scăzută cotă istorică și a determinat investiții străine directe cu 30% mai mari decât anul trecut. Nu e firesc pentru un om politic cu o asemenea experiență să-si expună frustrările din cauză că nu a mai ocupat un scaun de ministru în Guvernul PSD. Din păcate, Ecaterina Andronescu a răspuns imediat ordinelor din înregistrarea lui Werner Iohannis, a procedat mișelește acționând din interiorul partidului și și-a atacat colegii. Transmitem președintelui Iohannis și doamnei Andronescu că PSD rămâne o echipă puternică, unită și determinată în a-și duce la îndeplinire programul de guvernare, pentru ca românilor să le fie tot mai bine", au completat reprezentanții filialei social-democrate din Sibiu.

Ecaterina Andronescu a declarat, marți, că scrisoarea prin care cere demisia lui Liviu Dragnea este din proprie inițiativă, iar șeful statului nu are nicio implicare în acest demers. Afirmația vine în contextul în care liderul PSD Sector 5 Daniel Florea a spus că aceasta are discurs similiar cu Iohannis.

"Este total greșit. Este propria mea inițiativă și nu vreau să amestec pe nimeni aici. Cu președintele nu am vorbit, cred că ne-am văzut la niște ședințe, atâta tot, dar niciodată, la Parlament sau la Biblioteca Centrală când a fost lansarea unui program pe educație. Eu nu am văzut mesajul președintelui ieri. Nu am nicio comunicare", a afirmat senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, marți seară la România Tv.

Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj, în urma violențelor de la protestul din 10 august, în care a făcut un apel la membrii PSD să se delimiteze de "gruparea care a confiscat partidul".

"PSD a câștigat alegerile, nu am contestat niciodată acest lucru, însă actuala sa conducere abuzează de acea victorie pentru a ataca populația, pentru a ataca justiția, pentru a scoate România de pe drumul său european și euro-atlantic. Majoritatea românilor nu este de acord cu direcția în care PSD duce România. Sunt însă de acord membrii PSD cu această direcție? Riscă ei să arunce România în haos doar pentru a ține în brațe această grupare care a confiscat partidul? Sau își asumă responsabilitatea înainte de a fi prea târziu? Nu avem nevoie de instabilitate și de o criză socială prelungită. Oamenii se vor revolta și în continuare dacă sunt ignorați. PSD trebuie să înțeleagă că actuala conducere a partidului și a Guvernului este profund nocivă, cu efecte nebănuite pe termen lung. Fac pe această cale un apel la membrii PSD să ia foarte în serios protestele din aceste zile și să înțeleagă că trebuie să guverneze pentru oameni și nu împotriva lor", a spus șefu statului în mesajul transmis de la Palatul Cotroceni.

Președintele PSD Sector 5, Daniel Florea, i-a transmis, marți pe Facebook, un mesaj Ecaterinei Andronescu, în care i-a spus acesteia că îl atacă pe liderul PSD Liviu Dragnea în aceeași manieră în care o face și șeful statului, Klaus Iohannis.

"Doamnei Ecaterina Andronescu, FOST Vicepreședinte PSD, FOST Președinte PSD București, FOST ministru PSD, FOST numărul unu pe lista senatorilor PSD București: Din păcate, astăzi ați demonstrat de ce sunteți un FOST. Sunt profund mâhnit și revoltat că ați ajuns azi o portavoce a adversarilor noștri politici și că negați realități economice și sociale evidente care se datorează exclusiv guvernării PSD: creșterea pensiilor, creșterea cu 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, înființarea a aproape 90.000 de noi locuri de muncă, reducerea șomajului la cea mai scăzută cotă istorică, cea mai mare creștere economică trimestrială din Europa. Nu înțeleg cum de atacați președintele partidului exact în modalitatea descrisă ieri seară în discursul domnului Klaus Iohannis", a scris, marți pe Facebook, președintele PSD Sector 5, Daniel Florea.

Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marți, într-o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum și pregătirea unui guvern PSD de „super profesioniști”. Andronescu afirmă că PSD trebuie să salveze atât țara cât și partidul "de la un dezastru major" spre care se îndreaptă "vertiginos". În scrisoare, aceasta mai afirmă că Guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD.