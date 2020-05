Adam Driver va juca în filmul despre Revoluţia Cubaneză Yankee Comandante

Actorul Adam Driver va juca în „Yankee Comandante”, film bazat pe un articol din New Yorker despre doi bărbaţi care au ajuns la rang de comandant în timpul Revoluţiei Cubaneze, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Driver va colabora din nou cu regizorul Jeff Nichols, cu care a mai lucrat pentru „Midnight Special” (2016).

Este aşteptat ca filmările să înceapă în 2021.

Filmul este bazat pe articolul scris de David Grann în New Yorker despre doi bărbaţi care s-au ridicat la rangul de comandat în timpul Revoluţiei Cubaneze. Unul a fost Che Guevara, iar celălalt, un bărbat din Ohio.

Cel mai recent, Adam Driver a jucat în „Marriage Story” (Netflix), pentru care a fost nominalizat la Globurile de Aur şi Oscar, şi „The Report” (Amazon). În plus, el a revenit în rolul Kylo Ren, în „Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019).

Înainte de blocarea producţiilor cinematografice pe fondul pandemiei, Driver filma cu Ridley Scott pentru „The Last Duel”, din distribuţia căruia fac parte şi Ben Affleck, Matt Damon şi Jodie Comer.

Jeff Nichols, cunoscut pentru „Midnight Special”, „Take Shelter” şi „Mud”, a regizat cel mai recent „Loving” (2016), bine primit de critici şi nominalizat la Oscar pentru „actriţă în rol principal” (Ruth Negga).