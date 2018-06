Adele își va lansa cel de-al patrulea album de studio în preajma Crăciunului

Cântăreața britanică Adele își va lansa cel de-al patrulea album de studio, primul din ultimii patru ani, în preajma Crăciunului, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Potrivit unei surse apropiate cântăreței în vârstă de 30 de ani, aceasta a avut o întâlnire în acest sens cu casa de discuri Sony. Cântăreața a scris deja câteva piese și s-a întâlnit cu mai mulți muzicieni cu care va colabora pentru acest album.

Decizia de a se întoarce în studioul de înregistrări vine la un an după ce cântăreața a mărturisit, în timp ce se afla în turneul "Adele Live", că va lua o pauză în carieră pentru a face un nou copil.

Adele - care mai are un fiu în vârstă de cinci ani, Angelo, cu soțul său, Simon Konecki - a spus la acel moment: "Ne vedem mai târziu. Ne vedem pe partea cealaltă. În câțiva ani, când mă voi întoarce, nu veți mai putea scăpa de mine. Plec pentru că voi avea un copil".

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar, în 2012, a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum "Someone Like You" şi "Rolling in the Deep". Cel de-al treilea album al cântăreţei, intitulat "25", a fost lansat pe 20 noiembrie 2015, bătând toate recordurile, atât pe piaţa din Marea Britanie, cât şi în SUA.

Artista are, în total, 15 premii Grammy, dar și un Oscar, primit în 2013, pentru piesa "Skyfall" de pe coloana sonoră a peliculei omonime.