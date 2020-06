Adelinei Pestrițu i-a fost luat permisul de conducere de două ori în 20 de minute!

Adelina Pestrițu a bifat o premieră în viața ei și, poate, în România: i-a fost luat permisul de șofer de două ori pe parcursul a douăzeci de minute. Cum a fost posibil, a explicat Adelina în emsiunea ”La cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean.

“Dacă exista cineva în țara asta să bifeze asemenea greșeală, eu sunt aceea. Acum 4 ani, am mers la Focșani, la un eveniment pe care aveam să-l prezint. După ce am terminat, am zis - gata, nu mai stau peste noapte, trebuie să ajung rapid la București. Și cum… eram vitezomană, am mers cu viteză destul de mare, nu mai știu cât aveam… peste 150 la oră. M-a oprit un echipaj prima dată, mi l-au luat. Am plecat ușor nervoasă de pe loc și în 20 de minute am fost din nou oprită de un alt echipaj care mergea în sens opus, dar a văzut că am viteză și a venit după mine. Le-am spus: eu circul cu o dovadă, nu mai am permis. Tocmai m-au oprit colegii dvs. Mi-au spus că mi-l iau și a doua oară. Nici nu credeam că e posibil. (...) După o perioadă în care am mai avut voie să conduc, a trebuit să predau permisul. L-am predat pentru 7 luni. În instanță am mai primit o lună spor. S-au cumulat cele două abateri - trei luni cu trei luni, plus bonus o lună” - a povestit Adelina la Digi24.