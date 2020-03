ADER: Cerem votarea Guvernului Cîțu

Partidul ADER cere Parlamentului să voteze Guvernul Cîțu, având în vedere complexitatea problemelor curente din domeniul politic național și internațional, precum și varietatea intereselor implicate în aceste probleme.

„Complexitatea problemelor de astăzi din domeniul politic național și internațional, precum și varietatea intereselor implicate în aceste probleme, explică largile confruntări de opinii care se desfășoară în jurul lor.

Nevoiți, în fața evidențelor, să recunoască ceea ce ei consideră a fi minore, urmărind să-și perpetueze pozițiile de dominație asupra altor forțe politice, problemele actuale care stau în calea progresului poporul român și a instalării păcii naționale, impun o poziție care să nu se fundamenteze pe exploatarea celor slabi de către cei mai puternici, ci întemneiat pe raporturi echitabile între oameni.

Astfel, noi, toate forurile de conducere ale ADER , sub impulsul dinamizator al liderului nostru Neculai Onțanu, am hotărât transmiterea unei solicitări imperative către toate forțele politice din Parlamentul României să voteze Guvernul Cîțu. Republica noastră are nevoie de stabilitate și de o putere dominantă instalată la Palatul Victoria.

În ultima perioadă, exploatarea și asuprirea unor categorii sociale, acumularea bogăției în mâinile unei clase tot mai restrânse și ascuțirea contradicțiilor sociale au condus la intensificarea luptei celor dominați și la lichidarea relațiilor de bună conviețuire între oameni, făurite, de regulă, pe orânduiri mai drepte.

Acestea toate de mai sus reprezinta argumente solide și raționale pentru ca fiecare om politic responsabil să înțeleagă necesitatea asumării unui guvern stabil pentru țara noastră, trecând peste antagonsimele și contradicțiile multilaterale politicianiste”, se arată într-un comunicat al ADER.