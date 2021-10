Adevăratul motiv pentru care Guvernul nu s-a pregătit pentru valul 4: INSP-ul a dat o gherlă istorică

Guvernul se bazează pe datele și prognozele venite de la Institutul Național de Sănătate Publică pentru a lua deciziile în gestionarea pandemiei. Cei de la INSP au subevaluat grav numărul de cazuri noi și, de exemplu, au transmis Guvernului date care arătau un maxim de 2000 de cazuri în luna octombrie.

Medicul Octavian Jurma consideră faptul că specialiștii de la INSP fie sunt incompetenți, fie au făcut aceste prognoze pentru a susține mediul politic în deciziile privind măsurile de relaxare.

”Jurnalistii de la HotNews au publicat una din cele mai importante investigatii din valul 4-Delta.

Aceste documente demonstreaza indubitabil ca in cel mai bun caz una din doua din doua concluzii este adevarata si in cel mai rau caz ambele:

1. Fie INSP si CNSCBT sunt de o incompetente maligna

2. Fie INSP si CNSCBT sunt de o rea credinta maligna*

In cele ce urmeaza voi recapitula si comenta in mod simplificat informatia expusa in detaliu in acest articol extraordinar de important.

Va rog insa sa parcurgeti si originalul pentru detalii importante (vezi surse)

-------------------

Prima estimare a valului 4-Delta de catre INSP-CNSCBT este trimisa catre Ministerul Sanatatii la 21 iulie 2021

Aflam ca INSP a publicat o prognoza foarte "corect politica" in care varful valului 4 urma sa apara la mijlocul lui septembrie si sa aibe maxim 900 de cazuri pe zi. Tot de aici aflam ca doamna dr. Pistol, directorul CNSCBT, considera ca nimeni nu putea anticipa exact evolutia cu foarte mult timp inainte desi are in subordine experti care pot face o prognoza de mai buna calitate decat cea prezentata la comanda politica.

Probabil ca doamna dr. Pistol ne poate spune cine sunt "specialistii" cu care s-a consultat domnul Citu cand a decis ca astfel de prognoze (efectiv aberant de optimiste dar prezentate ca cel mai rau scenariu posibil) justifica continuarea masurilor de relaxare, intr-un moment in care era evident ca valul 4-Delta ne va lovi si ca in cel mai fericit caz posibil vom avea un varf la 5,000 de cazuri pe zi DACA se mentin regulile de preventie din valul 3 (au fost eliminate).

Astfel de prognoze delirante sunt efectiv un fake news si produc nu doar un dezastru sanitar dar si unul economic. Prognoza oficiala este preluata de presa respectata si toata lumea (de la nunti la mega-evenimente) isi face planuri in functie de aceste prognoze. Pana si PNL si-a programat congresul la finalul lunii septembrie convinsi probabil ca vor putea anunta triumfatori ca au invins pandemia.

Dar sa prespunem ca pana aici e vorba doar de incompetenta benigna chiar daca nimeni nu a fost apostrofat sau demis si nimeni nu si-a dat demisia.

Astfel "specialistii" continua sa produca sistematic prognoze false dar foarte "corecte politic" si sunt invocati ca "autoritate stiintifica" in loc sa fie indepartati.

---------------------------

A treia estimare a INSP este trimisa catre Ministerul Sanatatii la 18 august

Si aici prognoza tehnica se face doar pe 4 saptamani, pana la 15 septembrie . Din graficul evolutiei pe termen lung atasat in articol se vede ca varful valului 4 este pozitionat in jurul datei de 15 septembrie deci la la cel mult 2020 de cazuri pe zi, 4400 internati si 550 paturi ATI necesare.

Datorita acestor prognoze atat Ministrul Sanatatii cat si Primul Ministru si alti oficiali declara in reptate randuri ca varful valului 4 va avea maxim 2,000 de cazuri pe zi si maxim 4,000 de internati in spitale. Din pacate Ministerul Sanatatii le valideaza repetat si isi demonstreaza astfel propria incompetenta.

In acest stadiu varianta Delta este complet dominanta de 1 luna si pandemia se afla in a 5-a saptamana de crestere exponentiala cu o rata de crestere de peste 50% pe saptamna si modele devin extrem de precise pe termen lung.

Prognozele independente anunta ca, lasat nestingherit, valul Delta poate produce 8,000 de cazuri pe zi. De asemenea vede clar ca numarul de cazuri grave si decese nu se decupleaza in Romania de curba infectarilor cum s-a intamplat in tarile cu rata mare de vaccinare, dimpotriva ca infectia cu Delta este mai grava decat cea cu Alpha.

Faptul ca acest document este asumat oficial si nu este contestat de nici o institutie publica este deja o dovada de incompetenta maligna. Acest document condamna in mod direct zeci de mii de romani la moarte pentru ca permite guvernului sa il invoce explicit in decizia de a continua cu politica sa de relaxare.

Congruenta intre declaratiile politice si datele produse amintesc de perioada comunista.

In acest raport, specialistii fara ghilimele din INSP-CNSCBT clipesc pentru prima data atragand atentia ca "in aceasta perioada se poate estima ca in prezent comportamentul individual se afla in zona rosie [de risc epidemiologic]"

Faptul ca nici una din institutiile statului nu se sesizeaza amenintarea acestor documente pentru siguranta nationala este revoltator.

---------------------------

In fine, a patra estimare a INSP este trimisa catre Ministerul Sanatatii la 1 septembrie 2021.

Aici apare prima dovada de "eroare" care poate ascunde un act de rea credinta maligna, care pune sub semnul intrebarii daca estimarile precedente au fost facute din incompetenta sau cu scopul de a induce in eroare Ministerul Santatii si publicul pe care aceste insitutii pretind ca il repezinta (P vine de la Public in numele lor, nu de la Partid).

In acest moment matematica pandemiei este atat de simpla incat pana si un elev din scoala generala poate sa face predictii corecte si nu mai este posibil sa faci prognoze ridicole cu un val la maxim 2,000 de cazuri pe zi. Prognoza devine mai realista cu maxim 5,500 cazuri pe zi, maxim 11,000 internari si maxim 1,400 paturi ATI necesare.

Graficul cu prognoza pe termen lung, cu varful optimist si pesimist al valului lipseste insa cu desavarsire din raport pentru ca a devenit "politic incorect". Chiar si asa este evident prin extrapolare grafic simpla (linie trasa cu mana) ca valorile la mijlocul lunii octombrie vor fi la un nivel cel putin dublu fata de finalul lunii septembrie deci in jurul a 10,000 de cazuri pe zi.

Eliminarea acestui grafic dintr-un raport oficial este o "eroare" grava care are urmatorul efect:

1. Alibi: Permite autoritatilor iresponsabile sa nege ca ca stiau cat de rau va evolua pandemia

2. Sabotaj: Impiedica autoritatile responsabile ceara masuri de preventie si/sau renuntarea la continuarea masurilor de relaxare

In aceste zile vedem cu usurinta care sunt consecintele acestor "erorile" si "greseli" asumate oficial de INSP-CNSCBT si alte institutii implicate in gestionarea pandemiei in subordinea Premierului, Parlamentului sau a Presedintelui.

Raportul din 1 septembrie este cel mai grav pentru ca impiedica in mod direct formarea unei imagini posibile a evolutiei pandmeiei in octombrie intr-un moment in care inca se puteau lua masuri preventive importante. Prin urmare aceste masuri nu s-au luat dimpotriva, s-au eliminat si cele existente din valurile precedente.

Prin urmare, in luna septembrie 2021, relaxarea devenit aproape completa in Romania, crescand de la 87.21% la 95.31% [dupa indexul publicat de Universitatea Babes-Bolyai] si populatia a fost condamnata la infectare spre "surprinderea" guvernantilor care s-au lasat inselati de "specialisti" pe care totusi nu ii schimba chiar daca s-au dovedit de o incompetenta maligna.

In acest document advaratii specialisti din CNSCBT clipesc mai tare si introduc un paragraf foarte important care tine loc de grafic:

"normele referitoare măsurile individuale de protecție necesare, aflate în vigoare în prezent, NU sunt respectate și nu sunt controlate. Considerăm absolut necesar portul măștii în spatii închise cât si la exterior în spații aglomerate, indiferent de statusul vaccinal, trecerea prin boală sau test negativ recent. Având în vedere cadrul general de evoluție: absența respectării oricăror măsuri non farmaceutice de limitare a transmiterii, un grad de acoperire vaccinală insuficient și o tulpină de virus cu rata de transmitere mai ridicată decât precedentele, evoluția va fi în continuare ascendentă și va risca sa depășească posibilitățile sistemului sanitar".

Sa fie asta o dovada de rea credinta maliga acolo sus in randul celor care pretind ca ne poarta de grija si de suprimare activa a adevaratilor specialisti din institutiile publice de catre sefi obedienti politic? Nu stiu, momentan putem demonstra doar incompetenta maligna la acel nivel! Insa astfel de analize bazate pe date sunt absolut necesare pentru a face lumina si a ne asigura ca dezastrul prin care trecem nu se va repeta niciodata in Romania.

===============

(*1) Incompetenta benigna apare natural cand oameni aparent competenti sunt numiti intr-o pozitie fie datorita principiului Peter fie prin erodarea unor oameni competenti care nu mai tin pasul cu informatia.

Incompetenta maligna apare cand oameni fara nici o competenta si care se stie ca sunt incompetenti sunt numiti in pozitii de raspundere. Aceste fenomen este extrem de raspandit in conducerea sistemului sanitar din Romania unde numirile politice sunt norma nu exceptia.

De asemenea reaua credinta poate fi benigna cand se manifesta prin pasivitate din indiferenta, agresivitate din impertinenta si minicuna defensiva ("nu e vina mea", "nimeni nu putea stii", "eu le-am spus", etc).

Reaua credinta maligna apare cand in mod deliberat se submineaza o persoana sau institutie, cand documente si date sunt modificate la comanda unor interese ascunse. Reaua credinta maligna este mai ales de natura politica si infecteaza activ institutiile si le deturneaza de la scopul lor initial in slujba unor interese de grup si le pozitioneaza impotriva interesului public.”, scrie Octavian Jurma.