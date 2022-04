Adevărul despre copilul căruia Cristiano Ronaldo i-a distrus telefonul: Mama puştiului face dezvăluiri: A fost șocat, suferă de autism și dispraxie

Apar primele reacții după incidentul în care Cristiano Ronaldo a distrus telefonul unui copil la finalul meciului Everton – Manchester United 0-1, notează gsp.ro.

La finalul meciului, mama copilului, Sarah Kelly, a vorbit despre incident, prezentând și o fotografia cu mâna învinețită a fanului.

„La finalul meciului, când jucătorii ieșeau de pe teren, noi eram chiar în fața tunelului. Iar fiul meu îi filma pe jucătorii lui United. La un moment dat a filmat în jos pentru că Ronaldo își dădea jambierele jos, iar piciorul lui sângera. Fiul meu a vrut să vadă ce se întâmplă, nu a zis nimic. După aceea, Ronaldo a trecut pe lângă el, a dat cu palma peste telefonul fiului meu și a continuat drumul. Se poate observa vânătaia de pe mâna fiului meu. Eu plângeam și eram în stare de șoc. Și Jacob a fost șocat complet. El suferă de autism și dispraxie (n.r- tulburarea de coordonare a mișcării). Nu i-a picat bine ce s-a întâmplat. Era foarte supărat și nu va mai vrea să meargă la un alt meci. A fost prima partidă de fotbal la care a mers și s-a întâmplat asta... Am avut o zi minunată până când jucătorii au ieșit de pe teren. Ce s-a întâmplat ne-a distrus ziua și ne-a lăsat cu un gust amar. Fiul meu are autism și a fost atacat de un fotbalist. Acesta este punctul de vedere al unei mame”, a fost mesajul lui Sarah Kelly, citată de Liverpool Echo.

După meci, Cristiano Ronaldo a reacționat pe Instagram și a avut un mesaj pentru fanul pe care l-a rănit.

„Nu e niciodată ușor să-ți controlezi emoțiile în momente dificile, așa cum cel în care ne aflăm acum. Cu toate aceasta, trebuie să fim respectuoși, răbdători și să fim un exemplu pentru tinerii care iubesc acest frumos sport. Vreau să-mi prezint scuzele pentru ieșirea mea și aș vrea să-l invit pe suporter la un meci pe Old Trafford, ca sunt semn de fair-play și sportivitate”, a scris Cristiano Ronaldo.

He decided to drop and break a kid’s phone just because he was mad?



So disrespectful. Inviting him to a game doesn’t change anything. pic.twitter.com/aD3VGsX4Zs