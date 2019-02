Adina Florea, avertisment pentru Laura Codruța Kovesi - Există măsuri referitoare la modalitățile de citare și aducere

Adina Florea a insinuat că Laura Codruta Kovesi ar putea fi adusa cu mandat de aducere daca nu se prezintă la audieri, in contextul unei intrebari referitoare la faptul ca in ziua in care este citata are bilet catre Bruxelles.

"O sa imi rezerv dreptul de a ma repeta, e o activitate in curs de urmarire penale care reprezinta o importanta egala cu orice activitate desfasurata in orice alta speta. Se respecta exact aceleasi drepturi procesuale, nu se analizeaza nimic cu dubla masura. Exista masuri procesuale, referitoare la modalitatile de citare si la aducerea persoanei respective", a declarat Adina Florea la CSM.

Procedura prevede posibilitatea ca, in cazul in care persoana citata este in imposibilitate de a se prezenta, sa ceara amânarea. De asemenea, potrivit legii, exista si varianta ca o persoana sa fie citata la audieri cu un mandat de aducere, din dispozitia procurorului de caz.

Laura Codruta Kovesi a anuntat, miercuri seara, ca a fost citata in calitate de suspect la parchet.