Adjunctul Poliției Rutiere, reacție la imaginile în care apare în ipostaze controversate: 'Cineva vrea să mă împiedice să-mi exercit drepturile părintești'

Paul Gavriș, directorul adjunct al Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române, a explicat într-o declarație pentru Gazeta de Cluj contextul în care au apărut în spațiul public imaginile controversate, surprinse de o cameră de supraveghere dintr-un club clujean. În imaginile publicate de „Ziar de Cluj” se vede că acesta abia mai stă pe picioare, dansează haotic, ba chiar mimează o scenă de sex cu una dintre femeile de la masă. La un moment dat, omul legii cade, cu tot cu partenera de dans, peste oamenii de la masa vecină.

Acesta a ținut să precizeze că filmarea este făcută cu mai mulți ani în urmă, la un eveniment privat, în afara serviciului, alături de soția sa de la acea vreme, fiind efectuată cu încălcarea flagrantă a Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale (GDPR).

„Imaginile apărute în spațiul public sunt foarte vechi, de acum câțiva ani, când mă aflam la un eveniment privat, în timpul liber, alături de câțiva prieteni și de soția mea de la acea vreme. Nu știu cum au apărut aceste imagini în presă pentru că încalcă grav Regulamentul General pentru Protecția Datelor Personale.” a declarat Paul Gavriș pentru Gazeta de Cluj.

Paul Gavriș este convins că imaginile fac parte dintr-un șir lung de înscenări puse la cale de fosta sa soție, care au început odată cu procesul de divorț, pentru a-l împiedica pe acesta să-și viziteze fetița.

Gavriș a declarat că va întreprinde toate demersurile legale împotriva celor care încearcă să-i denigreze imaginea și să-i îngrădească dreptul de a-și vedea fiica, fiind convins că justiția va face dreptate. Până atunci, fostul șef al Poliției Rutiere din Cluj a decis să se retragă din funcția de director adjunct al Direcției Rutiere și să se pună la dispoziția IGPR.

„De acum doi ani, de când mă aflu în proces de divorț, au tot apărut astfel de probleme. Probabil că cineva vrea să-mi facă rău, să mă denigreze și să mă împiedice să-mi exercit drepturile părintești. Nu înțeleg de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Eu vreau doar să am o relație frumoasă cu fiica mea, pe care, deși este stabilit un program de legaturi personale prin hotărâre judecătorească definitivă, am preluat-o o singură dată în ultimii doi ani. Există un proces în derulare cu privire la imaginile apărute în presă și am încredere deplină că justiția va soluționa și de această dată problema, deoarece nu este prima dată când apar astfel de informații în presă, însă acuzațiile s-au dovedit a fi neadevărate și formulate cu rea-credință. Cu toate acestea, până la clarificarea situației am decis să mă retrag din funcție, pentru că nu-mi doresc să afectez în vreun fel imaginea Poliției Române.” a menționat Paul Gavriș.