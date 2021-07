Admiterea la INM, amânată din nou - Președintele CSM îl acuză pe ministrul Justiției pentru întârziere

Ministrul Justiției a elaborat cu întârziere un ordin comun cu ministrul Sănătății, astfel că admiterea la Institutul Național al Magistraturii se mai amână o perioadă, arată președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Bogdan Mateescu. Magistratul precizează că atât CSM, cât și INM s-au organizat exemplat după intrarea în vigoare a cadrului legal necesar, însă multe lucruri nu depins de Consiliu.

„Abia azi s-a semnat ordinul comun al ministrului justitiei si al minstrului sanatatii pentru stabilirea comisiei care sa elaboreze baremul medical cu privire la conditia de a fi apt din punct de vedere medical pentru accedere in magistratura. Urmeaza, asadar, ca acea comisie sa se intruneasca in acest scop, inteleg ca o va face in termen scurt. (art. 8 alin. 1 din Legea 192/2021).

Din nefericire, cat timp baremul medical nu este stabilit, nu putem declansa concursurile, candidatii fiind in imposibilitatea de a obtine adeverinta de la medicii de medicina a muncii, ei insisi fiind tinuti de acest barem.

Desi intentionam sa convoc un plen chiar maine pentru declansarea in sfarsit a concursurilor de admitere la INM si, respectiv in magistratura, iar colegii din Consiliu au raspuns pozitiv intr-o perioada delicata, acest lucru nu este posibil acum.

Imi pare rau pentru aceasta intarziere. Atat CSM cat si INM s-au mobilizat exemplar si aveau regulamentele elaborate in draft inainte ca legea 192/2021 sa intre in vigoare, fiind aprobate (si publicate in Monitorul Oficial) de indata, mai concret intr-a cinciea zi de aplicare a Legii.

CSM va face in continuare tot ce tine de el pentru declansarea acestor concursuri absolut necesare, dar multe lucruri nu depind de acesta”, scrie Mateescu pe Facebook.

CONTEXT

Ultimul concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii a fost organizat în anul 2019, în condițiile în care magistratura se confruntă cu un deficit major de personal.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 8 iulie legea pentru organizarea concursurilor de admitere în magistratură, care a fost reexaminată de Parlament ca urmare a unei decizii a Curţii Constituţionale, astfel că aceste concursuri se vor putea desfăşura în anii 2021 - 2022.



Legea stabileşte unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură.