Adrian Câciu: Sâmbătă o să aveţi o veste bună de la agenţiile de rating

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu (PSD), a declarat marţi că România este "în regulă" în ceea ce priveşte deficitul bugetar, el menţionând că în discuţiile cu Comisia Europeană aceasta apreciază că Executivul de la Bucureşti s-a adaptat de fiecare dată, conform Agerpres.

„Suntem în regulă (cu deficitul - n.r.). Sâmbătă o să aveţi iar o veste bună de la agenţiile de rating, pentru sunt anumite chestiuni pe care trebuie să şi arăţi că faci nişte lucruri, nu doar stăm să constatăm şi, Doamne fereşte, să se întâmple nişte lucruri. Nu. Sunt în regulă discuţiile cu Comisia Europeană şi chiar apreciază faptul că, de fiecare dată, Guvernul s-a adaptat. Nu a lăsat anumite chestiuni să se întâmple şi să trimită o scrisoare şi să spună "ne pare rău, uitaţi suntem într-o anumită situaţie". Noi avem o discuţie aproape permanentă, cel puţin eu cu colegii din ECOFIN şi mai ales cu responsabilii care răspund de zona aceasta", a afirmat Câciu, legat de deficitul de 1,4% din PIB şi întrebat dacă a avut discuţii cu Comisia Europeană pe această temă.

El a spus că ţările din jur au o mare problemă cu deficitele.

"Aici e o chestiune care ne preocupă în ECOFIN, pentru că economia europeană este în încetinire, pe primul trimestru e prevăzută o mică stagnare sau chiar în minus. Atunci sunt date peste cap o serie de calcule pe economia regională şi europeană", a susţinut Câciu, întrebat, la Parlament, cum stă România cu deficitul bugetar.

Întărirea colectării

În opinia sa, trebuie întărite anumite coordonate de colectare şi la vamă.

"Să ne înţelegem că nu e niciun conflict între instituţii, dar este faptul că facem un management de situaţie. Trebuie să ţineţi cont şi de faptul că, până la urmă, în aceste luni a fost în derulare tot pachetul social. Am avut tot ceea ce au însemnat elementele de sprijin pentru cetăţenii vulnerabili, dar şi pentru economie. Evident că presiunea pe cheltuieli a fost mai ridicată decât ne aşteptam. Şi am zis să vină şi un plus la colectare, iar pentru cei care spun că estimările au fost optimiste, eu vă spun că nu", a precizat Adrian Câciu.

Ministrul a dat asigurări că se vor atinge pragurile de încasare.

"Eu am o colaborare foarte bună cu preşedintele ANAF şi cu şeful Vămii. Au fost luate măsuri şi s-a făcut şi un plan de acţiune şi pentru revenirea la nivel normal a colectării. Sunt o serie de acţiuni demarate şi de către dânşii. De altfel, a prezentat domnul preşedinte numărul de inspecţii fiscale suplimentare pe care le-au făcut, dar ceea ce am cerut şi, asta a transmis cred că şi şeful ANAF, este să nu ne ducem peste economia care funcţionează, peste bunii platnici, ci să intrăm în zonele în care se manifestă tendinţe sau fenomene evazioniste", a adăugat ministrul Adrian Câciu.