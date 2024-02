Adrian Câciu, despre neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei: 'Pur și simplu creăm speranțe'

Ministru Investițiilor și Fondurilor UE, Adrian Câciu, a declarat joi seară, la Antena 3, despre propunerea liberalilor de neimpozitare a pensiilor sub 3.000 de lei, că sunt create în spațiul public „speranțe” în contextul în care anul trecut Guvernul nu a putut să ia această măsură din cauza lipsei veniturilor.

„S-a cerut o analiză de la Ministerul de Finanțe cu privire la impact. Această discuție a fost și anul trecut, când eram ministru de Finanțe și am spus că nu facem acest pas pentru că nu aveam elementele de venituri care să ne permită înlocuirea lipsei de venituri din acest impozit. Suntem deja în februarie, noi discutăm deja de noi măsuri. Avem o strategie fiscal-bugetară, avem o serie de măsuri, avem indexarea pensiilor pe care deja am realizat-o, avem vouchere. Pur și simplu creăm speranțe. Dacă sunt resurse financiare și dacă la Ministerul de Finanțe se găsesc resurse financiare de așa manieră încât ceea ce am putut să echilibrăm macro-economic să nu distrugem în două luni, cred că toată lumea este de acord să facem acest pas”, a declarat Adrian Câciu.

Viziunea premierului

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri,că aşteaptă de la ministrul de Finanţe ca, în zilele următoare, să îi prezinte impactul bugetar privind neimpozitarea pensiilor până la 3.000 de lei.

În condiţiile în care a cerut, în debutul şedinţei de Guvern, impactul bugetar pentru neimpozitarea pensiilor până la 3.000 de lei, şeful Executivului a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă îşi permite statul să plătească două miliarde în plus, anul acesta, Marcel Ciolacu arătând că aşteaptă un răspuns de la ministrul Finanţelor.

"Aştept de la ministrul Finanţelor, cum este normal. Nu vreau să iau o decizie politică. Dacă mă întrebaţi de decizie politică, decizia mea politică este să scutim până la 3.000 de lei şi e îndreptăţită, ţinând cont de scumpiri şi de scăderea nivelului de trai. Dar este normal, dacă mă respect ca şi prim-ministru, membri ai Guvernului, este normal să îl întreb pe ministrul de Finanţe", a explicat Ciolacu.