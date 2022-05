Adrian Chesnoiu anunţă măsuri de sprijin pentru legumicultorii înscrişi în Programul Tomata - Prelungirea perioadei de valorificare a producţiei în dezbatere

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnooiu, anunţă, luni, măsuri de sprijin pentru legumicultorii înscrişi în Programul Tomata, fiind supus dezbaterii un proiect care prevede prelungirea perioadei de valorificare a producţiei, potrivit news.ro.

”Din discuţiile pe care le-am purtat în ultima perioadă cu legumicultorii înscrişi în Programul Tomata am înţeles dificultăţile pe care aceştia le întâmpină în obţinerea producţiei şi comercializarea ei. Am analizat argumentele lor şi am lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care prelungim termenul de valorificare pentru legumele în spaţii protejate pe care fermierii români le cultivă cu multă trudă”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Agriculturii.