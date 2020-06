Adrian Mihalcea: 'Dacă nu reuşeşti să joci de plăcere şi să-ţi dai seama că eşti la Dinamo, trăieşti astfel de umilinţe. Ne-am făcut de râs'

Tehnicianul dinamovist Adrian Mihalcea a declarat, joi seară, după meciul de Cupă cu FCSB, scor 0-3, că acest rezultat reprezintă “o umilinţă” şi că echipa s-a făcut de râs.

"Nu trebuie să ne ascundem de cuvinte, este o umilinţă, ne-a bătut o echipă care a terminat cu 3-4 copii în teren de 16-17 ani. Pot spune că ne-am făcut de râs, spun ne-am pentru că şi eu sunt împreună cu jucătorii şi e normal să gândesc aşa. Este un moment foarte greu al echipei, parcă toate problemele nu se mai termină. Când am semnat, ştiam că e o situaţie grea, dar a devenit foarte grea pe parcurs. Mă gândeam că vom începe meciurile imediat, dar am stat două luni acasă, încă sunt probleme şi noi nu reuşim să ieşim din această pasă. N-aş vrea să vorbesc de lipsă de valoare, dar nici jucătorii nu vreau să găsească alibiul că este de vină perioada în care noi am stat acasă. E vorba de atitudinea lor, e vorba până la urmă de fotbal, de plăcere. Dacă nu reuşeşti să joci de plăcere şi să-ţi dai seama că eşti la Dinamo, trăieşti astfel de umilinţe. Dacă sunt jucători de valoare, jucători cu caracter, pot trece peste astfel de meciuri. Dacă sunt jucători care nu au mai trecut prin asemenea momente, e destul de greu, pentru că e apăsător. Din păcate, avem meci în trei zile, un meci extraordinar de important, şi dacă ei nu conştientizează că doar ei pot să reuşească să iasă din această stare poate vom trăi în continuare o astfel de umilinţă" , a spus Mihalcea la Digi Sport, potrivit news.ro.

El a precizat că în footbal există miracole, astfel că există şi posibilitatea ca Dinamo să ajungă în finală: "Ai nevoie de caracter, de unitate ca să reuşeşti astfel de surprize".

Mihalcea consideră remarcabil ceea ce au făcut suporterii până acum pentru club. "Îmi asum această ruşine. Acum nu-mi doresc decât să reuşească şi ei să ne facă să înţelegem ce este Dinamo şi ce înseamnă această emoţie care vine din partea lor".

Formaţia FCSB a învins, joi seară, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României, meci disputat pe stadionul Dinamo. Golurile au fost marcate de Adrian Popa ’32, Darius Olaru ’75 şi Cristian Dumitru ’82.

Manşa retur este programată peste două săptămâni.