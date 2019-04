Adrian Mutu a RECUNOSCUT! De ce au eșuat căsniciile sale: 'Ca bărbat ar fi bine să faci asta'

Adrian Mutu și-a găsit fericirea în brațele Sandrei, după două căsnicii eșuate. Sandra a născut în 2017 un băiețel frumos, care a primit numele Tiago. La cei 40 de ani, fostul fotbalist pare că şi-a găsit liniştea şi de mai bine de un an locuieşte în Emiratele Arabe Unite, unde antrenează echipa de tineret a clubului Al Wahda.

Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra şi Consuelo. El spune că s-a cam grăbit, dar nu regretă deciziile luate. ‘Când nu am fost însurat, am avut relaţii pe care le poate avea orice bărbat… Dar relaţiile mele importante au fost patru la număr, dintre care trei au devenit mariaje, iar prima când eram în liceu. E ok să experimentezi, nu e ok să faci asta când eşti însurat. Dar trebuie să-ţi dai seama ce fel de bărbat eşti. Şi am înţeles că, dacă vrei să te însori, ca bărbat ar fi bine să faci asta puţin mai târziu, pentru că ajungi la alt nivel de maturitate şi de cunoştinţe despre tine ca persoană. M-am precipitat (nr. cu însurătoarea), iar lucrurile pe care le faci atunci când eşti precipitat nu înseamnă că sunt greşite. Înseamnă că le-ai făcut cu inima, dar nu ai avut experienţă.’, a declarat Adrian Mutu pentru Revista OK!, relateaza verdict.ro.

Adrian Mutu a mai specificat că a rămas în relaţii bune cu fostele soţii. Cu Alexandra are un băiat, pe Mario, iar cu Consuelo două fete. ‘Avem relaţii civilizate. Atunci când copiii vin la mine, e normal ca fostele soţii s-o cunoască pe Sandra, ei stând cu ea o perioadă de timp. Sandra e o persoană serioasă şi responsabilă. Şi e firesc ca ele să îşi dorească să vadă ce fel de persoană e ea. De dragul copiilor, putem ieşi cu toţii la cină, astea sunt lucruri normale. Nu ştiu de ce ar trebui să ţinem supărarea, când putem să ne bucurăm de acel moment’, a concluzionat Adrian Mutu.